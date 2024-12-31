港姐冠軍人妻豪華遊與老公激嘴放閃　幸福婚姻因一事曾遭父親反對

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳經常都會於IG分享他們一家的生活點滴，近日他們就上了豪華遊輪享受海上假期。

陳凱琳鄭嘉穎一家五口去旅行。(ig圖片)

陳凱琳鄭嘉穎一家五口去旅行。(ig圖片)

鄭嘉穎、陳凱琳一家五口非常幸福。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎與老婆陳凱琳。(IG圖片)

陳凱琳分享了她與老公及仔仔在郵輪上度假的短片，又介紹了自己如何把旅遊期間所住的房間佈置得有家的感覺。她留言寫道：「你旅行時會這樣做嗎？或者您更喜歡脫離手提箱生活？ 🧳🤫PS：真的很享受這次2024年底的自發性旅行……🥰我無法強調在大海中醒來的感覺是多麼平靜！📍東海某處」而網民的焦點卻落在影片一開始時，她與老公激情咀咀放閃的一幕，鄭嘉穎更是肉緊得一手摟實老婆，sweet爆燈，足見夫妻倆極之恩愛。有網民笑言：「前面就深夜場了嗎？」陳凱琳親自回覆說：「What！」該網民再指他們好sweet。陳凱琳當日與鄭嘉穎拍拖時，曾因為兩人年齡差距22年而遭到父親反對，但如今鄭嘉穎與岳父母關係十分好。

陳凱琳與鄭嘉穎及仔仔一起海上度假。(ig圖片)

陳凱琳與鄭嘉穎及仔仔一起海上度假。(ig圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎激吻放閃。(ig圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎激吻放閃。(ig圖片)