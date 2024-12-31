「翻版張智霖」被網民偶遇竟然認錯係鄭則仕　仲大讚：人超級nice

TVB視帝候選人張振朗今年憑劇集《反黑英雄》人氣急升，出道初期已有「翻版張智霖」之稱，難怪成功吸引到不少粉絲喜歡。其實張振朗本人很親民，每次被網民偶遇被要求合照都表現得很有耐性，更經常被網民大讚靚仔又貼地。

張振朗今年憑劇集《反黑英雄》人氣急升。（IG@owencheung）

張振朗一向都靚仔又有型，出道初期已有「翻版張智霖」之稱。（IG@owencheung）

今日（31日）有網民在內地偶爾張振朗拍劇，但未知網民是否不認得他，發文表示自己偶遇了「這個人」：「偶遇鄭則仕。」相信這位網民發文後就有人告訴她這個人不是鄭則仕，她亦有改回內文：「在仁恆夢Lairmo遇到拍攝的tvb演員張振朗Owen，人超級nice，會願意拿手機拍照。」不少網民都覺得張振朗與鄭則仕相差太遠，為何這樣都能認錯，其實可能是網民偶遇張振朗及鄭則仕一同拍劇而分享照片，只是分享了張振朗而未有放出鄭則仕的照片而已。

有網民在內地偶爾張振朗在拍劇，但未知網民是否不認得他，發文表示自己偶遇了鄭則仕。（小紅書圖片）

但因為每次網民認錯藝人時，其他網民都會搞笑的表示這個是XXX、XXX。今次亦不例外，有網民指：「錯了是黃宗澤」、「錯啦，明明系chilam」。說到「chilam」，其實張振朗早年真的曾模仿張智霖，除了他外貌上有點像張智霖外，連聲音都很像，所以曾在TVB的節目中模仿張智霖，更致電伍咏薇而成功騙過她。

因為每次網民認錯藝人時，其他網民都會搞笑的表示這個是XXX、XXX，今次亦不例外。（小紅書圖片）