東張西望｜蛋蛋姐重遇被打攝影師即幸災樂禍：我贏股票都冇咁開心

TVB節目《東張西望》經常報道社會時事，而年初時節目組曾報道元朗大橋街市非法擺檔賣菜的「蛋蛋姐」，弄得神憎鬼厭，經報道後蛋蛋姐的2個菜檔已經被食環署沒收。而節目組重回大橋街市訪問時，竟然重遇蛋蛋姐，她更以全新形象示人。

年初時節目組曾報道元朗大橋街市非法擺檔賣菜的「蛋蛋姐」。(節目截圖)

節目組重回大橋街市訪問時，竟然重遇蛋蛋姐，她更以全新形象示人。(節目截圖)

蛋蛋姐一見到節目組就認得出當日採訪她的攝影師就是同一個人，立即衝上前表示：「背脊瘀咗，我不知幾心涼！」而蛋蛋姐說出這句話原來是她認得攝影師就是早前採訪天光墟被打的攝影師。蛋蛋姐興奮的說：「肥仔，有人同我報仇啊，仲壓住你個XX添啊！個阿叔同我報咗仇啊，我心都涼晒。」蛋蛋姐見到攝影師不忘幸災樂禍，更模仿當日攝影師被打的畫面，更關心起攝影師來。

蛋蛋姐一見到節目組就認得出當日採訪她的攝影師就是同一個人。(節目截圖)

蛋蛋姐說出這句話原來是她認得攝影師就是早前採訪天光墟被打的攝影師。(節目截圖)

蛋蛋姐更向攝影師表示：「好心你啦，你好似影啊叔咁影我，我依家真係想XX你啊！」更不斷向攝影師罵髒話，之後又與攝影師聊天，表示自己胖了，因為不用工作：「我被收回攤位冇問題，這樣更好，便宜我了，現在我都好！」她更問攝影師：「我依家後生咗，靚咗添！」

蛋蛋姐不斷向攝影師罵髒話，之後又與攝影師聊天，表示自己胖了，因為不用工作。(節目截圖)

蛋蛋姐重遇被打攝影師即幸災樂禍。(節目截圖)

蛋蛋姐被問到有否後悔當初時，她大聲表示：「當初有咩後悔啫，做得出就唔會後悔㗎啦我！我個字典唔會有後悔兩個字。」說到底蛋蛋姐還是關心攝影師：「肥仔，使唔使我買啲嘢畀你補身，你畀人打到咁傷！你個背脊瘀晒，谷咗血喎！見到你畀人打，我話肥仔好慘啊，畀人咁扑！」蛋蛋姐又關心起攝影師是否已婚，她更笑到哭，續指：「我贏股票都冇咁開心。」

蛋蛋姐被問到有否後悔當初時，她大聲表示：當初有咩後悔啫。(節目截圖)