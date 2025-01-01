AK@MIRROR拍寵物飲食節目成數零　夜粥小組首唱《FING!》：合格啦

MIRROR「夜粥小組」成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、詹仕偉（Snoopy）及雲浩影（Cloud）昨日（31日）一同出席沙田一商場的倒數活動，與一班粉絲歡送2024年，而夜粥小組更首次現場演唱新歌《FING!》，令在場的粉絲都十分興奮。

MIRROR「夜粥小組」成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、詹仕偉（Snoopy）及雲浩影（Cloud）昨日（31日）一同出席沙田一商場的倒數活動。(葉志明 攝)

MIRROR「夜粥小組」成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、詹仕偉（Snoopy）及雲浩影（Cloud）昨日（31日）一同出席沙田一商場的倒數活動。(葉志明 攝)

MIRROR「夜粥小組」成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、詹仕偉（Snoopy）及雲浩影（Cloud）昨日（31日）一同出席沙田一商場的倒數活動。(葉志明 攝)

Lokman率先向大家表示新年願望是希望：「大家一定要身體健康，因為身體健康最重要，跟住就繼續做自己想做嘅嘢啦，同埋順順利利開心心。」Alton在台表示2024年自己有很多東西都解鎖，被問到新一年最想解鎖什麼時，他指：「我又會覺得我哋好好彩，因為我哋都有好多唔同嘅工作機會，都叫做不過不失啦，所以我覺得最緊要大家都身體健康，事事順利。」AK在台上說要拍寵物飲食節目，訪問時被問到「成數」到底有幾多時，AK解釋「成數呢一集都係零」。

Alton在台表示2024年自己有很多東西都解鎖。(葉志明 攝)

AK在台上說要拍寵物飲食節目，訪問時被問到「成數」到底有幾多時，AK解釋「成數呢一集都係零」。(葉志明 攝)

Lokman聽到AK說到拍寵物飲食節目就立即插話：「頭先我聽到有寵物煮嘢食，即係你教寵物煮嘢食？」Alton表示：「其實我想睇！」AK立即陷入苦思，三位兄弟你一言我一語的問他，AK最後話：「我諗緊係咪要動用自己隻寵物去教其他寵物，但我諗都係『鍋可』㗎啦。」身邊的兄弟向他表示「都好睇」之後，AK就信心滿滿的表示：「金生，呢個挑戰我接咗佢！」

AK立即陷入苦思，三位兄弟你一言我一語的問他。(葉志明 攝)

Lokman聽到AK說到拍寵物飲食節目就立即插話。(葉志明 攝)

Frankie亦即將有劇集準備播出，他指：「應該就係今年嘅年頭，大約幾時我都仲未收得好清楚，我知道年頭囉嗦。」Frankie亦會為劇集唱主題曲，雖然他只點頭但帶有不確定的味道，連AK都笑他：「你見佢啱啱點頭嗰下，冇咁firm㗎！」

Frankie亦會為劇集唱主題曲，雖然他只點頭但帶有不確定的味道。(葉志明 攝)

AK都笑他點頭嗰下唔firm。(葉志明 攝)

至於4人昨日第一次公開表演《FING!》，AK就覺得「可圈可點，so far so good」，Lokman就覺得是「不過不失」。AK評為「合格啦。」Lokman指：「當然第一次表演，一定係寄望有更好嘅進步空間，如果第一次有100分，咁就唔得掂，根本冇可能，亦都希望因為今次未係好高分，所以希望有下一次。」

AK就覺得「可圈可點，so far so good」，Lokman就覺得是「不過不失」。(葉志明 攝)

4人昨日第一次公開表演《FING!》。(葉志明 攝)

至於被問到來年會否有計劃再開巡迴演唱會及會否有新地方想去時，Lokman大賣關子指：「嚟緊今年都已經計劃咗一啲，我諗個人啦，小組同埋團體都有啲計劃嘅，咁當然唔方便同大家講，大家想留意多啲消息嘅就繼續留意我哋啦。」