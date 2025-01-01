雲浩影首次出街倒數感興奮唱　被現場氣氛感動到眼濕濕唔捨得大家

雲浩影（Cloud）昨日（31日）與MIRROR「夜粥小組」成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）及詹仕偉（Snoopy）一同出席沙田一商場的倒數活動，Cloud唱完3首歌後意猶未盡，最後唱夠4首歌。

Cloud唱完3首歌後意猶未盡，最後唱夠4首歌。(葉志明 攝)

Cloud接受傳媒訪問時直指今次是她首次參與倒數活動，她更被現場的氣氛感動到「眼濕濕」：「我平時摺喺屋企倒數，就未試過出街倒數。」她更指以往連約朋友出街倒數都未試過，因為倒數完回家會有困難。但今次一嘗倒數滋味後Cloud就表示十分興奮：「好開心，好放鬆，然後嚟玩嘅感覺，我希望以後我會出街倒數。」

Cloud更被現場的氣氛感動到「眼濕濕」。(葉志明 攝)

Cloud被問到以前沒有男生會約她去倒數時，她則指「啊媽唔畀」，而現在就以工作為主。今次與四大男神倒數的感受，Cloud開心地表示：「佢哋又好take care我啦，然後就好開心有呢個機會同大家一齊倒數。」而她的新年願望就是「做多啲歌畀大家聽」，被問到會否做跳唱歌時，她自己都說：「講咗好耐啦，所以我覺得真係有一個concert就真係冇辦法要收埋呢個才藝啦。」而Cloud被問到會否請教「四大男神」時就表示「點敢」：「佢哋太勁啦，我驚學費好貴！」

Cloud被問到以前沒有男生會約她去倒數時，她則指「啊媽唔畀」，而現在就以工作為主。(葉志明 攝)

至於早前Cloud遊日本時，被台灣網民拍到，更直指她很可愛，Cloud都直言「都有啲沾沾自喜」！而被問到會否與該台灣男生keep contact時，她就覺得：「唔應該係女仔主動嘅。」