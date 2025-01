完美身材小花除夕夜宣布離巢無綫　曾當眾換泳衣大膽火辣衝擊視覺

現年30歲的余思霆是2017年國際中華小姐冠軍,台灣出世的她美貌與智慧並重之餘,還擁有一副超絕黃金比例的Body,且毫不吝嗇地經常性感示人,更試過拍片當眾換泳衣衝擊網民視覺。余思霆玲瓏浮凸的誘人身材令大家留下深刻印象。然而她入行至今發展一般,昨日除夕,她就趁2024年最後一日宣布離巢無綫。

余思霆。(IG@余思霆)

余思霆。(IG@余思霆)

余思霆。(IG@余思霆)

余思霆。(IG@余思霆)

余思霆在除夕夜於IG出post寫道:「2024 is the most confusing year of my life. I've left the company and the people I've been with for 7 years. Thank you TVB for everything I've learned so much! 我畢業啦!我想這七年會是我人生中最豐富的日子,做了好多我這輩子都沒想過我有可能會做的事!要感謝的人事物真的太多,但我真心感謝每個你們。(之後我再慢慢和你們回憶)最重要的是我實現了我的夢想將快樂散播給你們,別擔心我會繼續和你們分享快樂不管透過什麼方式。#霆霆小宇宙 #bye2024」余思霆貼出多張她歷年在無綫工作的照片,跟娘家告別。

余思霆宣布離巢無綫。(ig圖片)

余思霆宣布離巢無綫。(ig圖片)