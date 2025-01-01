無死角頂流男神三亞被捕獲　無懼素顏示人親民舉動獲讚：好沒架子

現年30歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），擁俊朗的外表，加上性格討好，自出道以來受歡迎程度持續飆升，不但在內地爆紅，連在歐美地區都有頗高人氣，單單微博和Instagram已坐擁逾3000萬followers，是不少女仔心目中的男神，就連Do姐鄭裕玲都進場點名稱讚。而他更於2020年及2021年打入中國福布斯名人榜排名第41位及第10位，2023年又登上《福布斯中國U30榜》，成績驕人。

王嘉爾擁俊朗的外表，加上性格討好，自出道以來受歡迎程度持續飆升。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾在全球擁有不少粉絲。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾是鄭裕玲經常點名公開大讃的男星之一。（IG@do_do_cheng）

身形長期保持最佳狀態。（IG圖片）

日前，王嘉爾在三亞光顧一間食肆時被捕獲。相中，素顏上陣的王嘉爾皮膚白皙有光澤，鬍青明顯，但完全不影響其顏值，更顯得自然，臉部下顎線條明顯，非常帥氣，而且他打扮低調貼地，穿上黑色上衣和短褲，但即使如此，仍難掩星味。對於店員向他集郵，王嘉爾都有求必應，更親自揸機；而與小朋友合照時，他又特意踎低遷就對方高度，並逗得小女十分開心，如此親民又友善，難怪這麼受歡迎。

王嘉爾親自揸機與店員排大合照。（小紅書）

王嘉爾特意踎低遷就小朋友高度。（小紅書）

逗得小女孩很開心。（小紅書）

逗得小女孩很開心。（小紅書）

疑似該食肆老闆娘的網民寫道：「王嘉爾在三亞啦，昨晚和一群好朋友來我們店裡用餐了，放假時間就是和朋友一起開心吃喝玩，人超級超級隨和，沒有一點架子，看到我的孩子小直接就蹲下來拍照，也和我們的工作人員一起來拍拍拍，走的時候也很有禮貌的彎腰說再見～」對此，不少網民都表示羨慕死了，並大讚王嘉爾：「素顏更man啊啊啊 好沒架子」、「啊啊啊他人好好啊」、「真的一點架子都沒有」、「我的天啊 他真的是我看過素顏最帥的男明星 怎麼拍都好看 完全無死角耶」。

友善無架子又有愛心。（小紅書）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）