麥明詩睇BB超聲波片勁感動　揭盛勁為得知當爸一刻反應竟惹質疑？

十優港姐麥明詩（Louisa）今年身分兩級跳，3月下嫁機師老公盛勁為成為人妻，婚後兩人不時放閃並積極造人，於11月麥明詩宣布與老公造人成功，預告將在今年誕下蛇年BB。一年內面對人生不同的變化，麥明詩在網上發文回顧2024時，都形容這年有點瘋狂。

麥明詩今年3月下嫁機師老公盛勁為成為人妻。（小紅書截圖）

麥明詩身上的金器金光閃閃。（小紅書截圖）

兩人舉行了3場玩意十足的婚禮。（小紅書截圖）

麥明詩在社交以「我的2024回顧：時間真的不等人」為題，寫道「2024 真的有點瘋狂。我們訂婚了，準備了多場婚禮，同時我們都在不停地工作，他還要為飛行員的資格和升級考試努力學習。我們抽出了時間去度蜜月，他順利通過了升級考試，我們還一起參與了一些活動完成了一些工作，然後我懷孕了。」

婚後麥明詩和盛勁為繼續在自己工作上努力。（小紅書截圖）

婚後麥明詩和盛勁為繼續在自己工作上努力。（小紅書截圖）

兩公婆拍住上。（小紅書截圖）

度蜜月期間，成功造人。（小紅書截圖）

她續言：「回顧這一年，我們經歷的一切真的讓人感慨萬分。生活不會等人——這讓我們明白，要在可以的時候去做想做的事，也要花時間陪伴所愛的人。我們對這些難忘的回憶充滿感激，對未來充滿期待，並準備好繼續為我們所愛的一切繼續努力奮鬥。」

麥明詩拿着BB的驗孕棒展歡顏。（小紅書截圖）

麥明詩拿着BB的驗孕棒展歡顏。（小紅書截圖）

睡眼惺忪的盛勁為，看到BB的驗孕棒時最初露出有點不敢相信的呆樣。（小紅書截圖）

還未回過神來。（小紅書截圖）

難掩當爸爸的喜悅。（小紅書截圖）

麥明詩隨文還附上一段以她這年每一個重要時刻所剪輯而成的短片，不但紀錄了麥明詩到醫院產檢時看到BB超聲片的感動時刻，還首次公開老公盛勁為得知當爸爸一刻的反應。片中，麥明詩拿着BB的驗孕棒展歡顏，及後她拿驗孕棒給老公看時，睡眼惺忪的盛勁為，最初露出有點不敢相信的呆樣，但回過神來即難掩要當爸爸的喜悅。但有網民竟質疑：「那男的知道你懷孕，没看出來有多高興」，麥明詩則以一句：「因為他對自己挺有信心」，高EQ化解網民留言。此外，也有不少網民大讚麥明詩和盛勁為：「優良的基因 望塵莫及」、「好中意呢一對，俊男美女」。

去產檢。（小紅書截圖）

見到BB超聲波相。（小紅書截圖）

麥明詩顯得很感動。（小紅書截圖）