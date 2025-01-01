黃翠如首度騷肚皮預產期揭盅？　蕭正楠臭腳玩BB鞋被嫌棄

踏入2025年，各位準媽媽都好期待見到肚入面的BB，黃翠如在去年11月在IG公布懷孕喜訊，昨日（31日）再發文道出喜悅的心情，更首次掀開衣服騷出大肚後的白滑肚皮，二人從未公布預產期及胎兒性別，只透露將是蛇年BB。

夾手夾腳裝好張BB床。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如除夕夜在IG發文寫道：「我們的第七年。年頭時還在開始計劃兩個人的生活，說好今年內要去非洲看動物大遷徙，最後遷徙了一隻來到我們家。所以這些日子也為你的搬家，而處於一片混亂當中。凌亂的家，凌亂的快樂，是家的感覺。2025歡迎你，期待你」。

翠如暫未發展到巨肚，估計懷孕約6個月。（IG@wongtsuiyu）

相中見翠如的孕肚暫時未發展到巨肚，估計懷孕約6個月，見她和老公蕭正楠合力裝好白色圓弧形的嬰兒BB床，作為準爸爸的蕭正楠難掩興奮心情，鬼馬地用腳趾公套上BB的新鞋，在牆上一步一步「步行」，更哈哈大笑說：「抽筋呀！」不過好友蔣家旻略帶嫌棄留言：「Happy new year 一家三口幸福快樂又健康 PS.唔好用你個臭腳玩BB鞋！」

着落隻腳指好似剛剛好。（IG@wongtsuiyu）

初為人父母心情梗係興奮。（IG@wongtsuiyu）

牆上一步步行。（IG@wongtsuiyu）

今日（1月1日）翠如再在IG Story分享與老公一齊去買BB車的片段，寫着：「第一次行嬰兒用品店，好多謝您們好耐心咁教我哋每一樣BB用品知識，雖然睇得出呢位先生腦袋有啲茫然🤣 🤣 🤣」，原來同行仲有好姊妹連詩雅（Shiga），見她跟Shiga囡囡勾手指，好有愛：「仲有專業媽媽同小肉肉手，星星陪住❤️」。

去睇BB車。（IG@wongtsuiyu）