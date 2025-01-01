趙露思終發聲坦承周身病　千字文控訴前老闆認遭被痛打

內地人氣女星趙露思在2024年底因被影到掛急診癱坐輪椅的照片，引發外界對其健康的關注。隨後傳出其因輿論壓力大而患上失語症，健康狀況令人擔憂。近日，其好友又爆出她曾在2019年時遭公司老闆嫌肥兼毆打她，過往與公司的事一一浮上枱面。而今（1日）她在微博發千字文述說這一路走來的不愉快經歷，控訴老闆暴力相向對待，甚至要拿走「巨額」的分手費才讓她離開。

趙露思最新復健模樣。（微博圖片）

趙露思在文中提及於2019年的時候已出現抑鬱情緒，2021年身體多處感不適，最終去看了心理醫生治療，2023年又患上肺炎肺氣腫、玫瑰糠疹、蕁麻疹等，2024年出現頻繁乾嘔、眩暈、關節痛、頸椎痛等，身體健康欠佳，相當嚴重。

目前走路都沒有力氣。（微博圖片）

另外，提及試戲失敗後遭到挨打：「長大後又挨打，我當時認為沒試上戲的確是自己的錯，不敢鬧，我只想逃，習慣了自己的事情自己處理，也沒有跟任何人尋求幫助的習慣，再後來因為作品被認可，感謝大家給的底氣我才有勇氣說再見了。」

吃飯也很吃力。（微博圖片）

然而，這一聲的「再見」根本是欺人太甚，她表示：「她(老闆)那走巨額分手費才願停止「一哭二鬧三上吊」，行業內外不斷的造謠詆毁無數人「八卦」之後來找我聊天，其實每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害。」不少粉絲得知後紛紛表示會陪她度過難關，同時亦喊話要公司出面給交代。

千字文控訴。（趙露思微博圖片）