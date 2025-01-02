評論｜Sammi「復活」頒獎禮變最大亮點　一原因得呢位天后先做到

年度樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》於元旦日（1月1日）圓滿結束，各大獎項塵埃落定。不得不說今年歌手的現場演出比去年有所進步，面對叱咤極易「炒車」的音響，不少得獎歌手表演都令人眼前一亮，例如Kiri T、雲浩影（Cloud）、曾傲棐（Arvin ）都是有潛力的新人，聲線既靚又有辨識度；Jay Fung馮允謙、 On仔陳健安一向穩陣有保證；即使是爭議聲不絕的姜濤，唱歌下了苦功，一洗兩年前「落力掃」的驚嚇表演，唱得好過「男歌手金」陳卓賢（Ian）。

鄭秀文從台下驚喜出場。（直播截圖）

Sammi被夾道歡迎。（直播截圖）

今年最大睇頭，當數兩位天后容祖兒及鄭秀文。容祖兒以《九秒九》獲得叱咤十大，近年主力在內地發展的她罕有回港攞獎，誠意十足，病住唱把聲都靚爆；鄭秀文（Sammi）則奪得我最喜愛女歌手獎項。對於Sammi來說，這些獎項可有可無，一來攞過，二來同後生仔爭獎不好睇，三來早已上神壇變天后，又何須用這些獎項證明自己？所以Sammi出現絕對是畀面，也成了頒獎禮最大驚喜。她的感言鏗鏘有力，「係你哋彰顯咗投票嘅意義同價值！」一句擲地有聲，難怪Sammi攞獎片段火速登上YouTube發燒影片第一位，歌迷一看再看仍大呼感動。

Sammi攞獎不忘勉勵新一代歌手。（直播截圖）

當年Sammi攞我最喜愛女歌手。（電視截圖）

許志安都喺度。（電視截圖）

實際上Sammi攞獎之所以感人，不外乎因為Sammi多年不熄的熱情、謙遜努力，展現了一代天后風範。Sammi實力無庸置疑，充滿「Top One」氣勢，一出場使人想起當年陳奕迅、容祖兒、張學友、謝霆鋒、楊千嬅、謝安琪等歌手，在頒獎禮百家爭鳴的時代。Sammi出現將當年樂壇盛況連結了近年的全新面貌，帶有薪火相傳的意義，尤為動人；而觀眾也許久未見一位實力壓場感兼備，又能代表香港人的歌手現身頒獎禮。Sammi多年來依然熱愛唱歌、熱愛廣東歌的一團火、對新一代歌手的勉勵，加上她歷盡高低起伏後浴火重生，振奮了人心，重燃了樂迷對廣東歌的希望，也只有Sammi能做到。

Sammi獲獎片段在YouTube火速登上發燒影片第一位。（YouTube圖片）

Sammi得獎感言感動不少網民。（YouTube圖片）