Ian陳卓賢奪4獎成大贏家緊張到空白　姜濤對叱咤舞台又愛又恨

MIRROR滿意叱咤成績表。（葉志明攝）

MIRROR四連霸「我最喜愛的組合」；姜濤以《好得太過份》奪「我最喜愛的歌曲大獎」、「我最喜愛的男歌手」；Anson Lo以《Hey Hey OK!》叱咤十大第八位； Ian亦憑「男歌手金獎」、「唱作人金獎」、「至尊唱片大獎」、「至尊唱片監製大獎」成大贏家。

MIRROR接受訪問時表示係一個好開始，亦係一支強心針，而大贏家Ian表示有喜出望外感覺：「心跳勁快，快到抖唔到氣。」問到他會否覺得張敬軒2022年嘅祝福是否十分有效，他說：「當時好迷惘，又無咩信心，所以都係一個鼓勵。（信心有返？）我又唔會覺得拎咗就好巴閉，係一個強心針，但唔會覺得夠啦，反而好清楚要做咩。」

Ian被踢爆在台下緊張到連隊長叫都聽唔到，又被爆緊張到要睇歌詞。（葉志明攝）

姜濤表示要感謝每一位投票畀自己嘅人，但亦明白不是每人都喜愛自己。「自己過去一年唔係出好多歌，有好多地方可以做得好啲，所以希望大家口下留情。（台上叫大家口下留情，係怕畀人鬧？）出道7年，以前覺得天不怕地不怕，而家可能經歷多咗，要承受嘅嘢多咗。」姜濤又指走落台是因為見到有咁多燈牌，想近距離多謝大家，而叱咤舞台確是他愛恨交加的地方。

姜濤望自己做得更好以對得起所拎嘅獎。（葉志明攝）

Anson Lo未有因失「我最喜歡的男歌手」而感到失落，他指《Hey Hey OK!》是去年的大 project，能夠以跳唱得獎十分鼓舞。