Energy萬人倒數齊做「16蹲」勁強勢　丁噹斑馬紋西裝性感若隱若現

再見2024，迎接嶄新2025！台灣歌手Energy、丁噹、蘇慧倫、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安在2024年的最後分別在台北、桃園、新竹、台中、台東，各地跑透透與大家一起跨年同歡！「最殺唱跳男團」Energy在2024年強勢回歸樂壇後獲得巨大迴響，這次Energy將復出後的首次跨年演出獨家獻給「台北最High新年城」，擔任壓軸倒數嘉賓與台北的粉絲一同迎接2025年。Energy化身樂壇強勁黑馬身穿全黑亮面勁裝，帶著十位舞者及特技後空翻，氣勢磅礴如大軍來襲，揮舞四面Energy大旗隆重登場！，以《二次西遊》、《放手》、《Come On》震撼開唱，除了經典舞曲串燒外，暌違22年的新專輯主打歌《分合》也全場感動大合唱；而今年讓他們收穫許多、霸佔各大榜單的《星期五晚上》也不能缺少，在2024年的最後Energy與全場萬人16蹲，為新的一年帶來滿滿能量！Energy回歸後勢不可擋，近期網路媒體票選2024人氣團體，目前正以20多萬票穩住冠軍寶！

Energy氣勢磅礴率十名舞者、揮舞Energy大旗壓軸登台北跨年。

Energy一身全黑亮面勁裝化身樂壇強勁黑馬熱力舞動。

「全民情歌天后」丁噹今年連趕兩場，誠意十足的她更準備兩套精心設計的演出內容，並為觀眾送上小禮物。丁噹首先登上「燈燈燈燈 2025 桃園跨年晚會」，她身穿性感斑馬紋西裝並展現若隱若現的性感小心機，這次邀請「旋舞炎－冷光火舞」助陣，一同以《野獸》開場瞬間炒熱現場氣氛，將桃園跨年現場變成叢林風祭典嘉年華！唱到《想戀一個愛》時，丁噹還暖心放送「愛心捏捏球」，希望大家在今年的最後一天把不好的事都捏爆。接著趕場「共創新城閃耀竹夢 2025 大新竹跨年晚會」的壓軸演出，特地請來「HONDA本田重機車隊」並載著八位辣妹舞者性感登場，滿滿天后氣勢一起倒數2025年。而丁噹在新竹獻唱《派對動物》也發送「動物捏捏球」，更帶來多首經典噹式情歌《猜不透》、《我愛他》及百萬點擊新歌《最好不要再遇見你》，丁噹也為即將到來的2025年許下新年願望：「希望2025年我的小巨蛋快點來，等不及再見到大家了！」驚喜公布2025年演唱會計畫，期待能再度於小巨蛋相見。

丁噹桃園跨年邀請旋舞炎冷光火舞團助陣炒熱氣氛。

丁噹身穿性感斑馬紋西裝 桃園跨年放送愛心捏捏球願把不好的事都捏爆。

丁噹獻唱多首噹式情歌 引全場大合唱。

被譽為華語樂壇永遠玉女的蘇慧倫，將今年跨年獨家留給「2025台東跨年晚會 - 東漂去旅行」，憶起上一次在台東演出是2016年，這次她特地提早兩天到台東做準備，並感受台東的好山好水好風景，親自體現跨年晚會標題「去旅行」。蘇慧倫也請當地友人介紹特色美食，熱情的朋友帶她品嚐台東有名的米苔目，讓她待在台東的三天充分感受台東風景美、美食美以及滿滿人情美。這次蘇慧倫為了好久不見的台東歌迷帶來經典歌曲大連發《黃色月亮》、蘇慧倫三部曲《檸檬樹》、《鴨子》、《傻瓜》，也帶來2024年初發行的新歌《不管不管》，最終唱到《被動》時，除了全場高歌合唱外，還獲得一群男生的「吼叫式」大合唱，讓蘇慧倫忍不住唱笑場，熱情歌迷也大喊：「妳過分優秀啦！」，讓蘇慧倫直呼：「台東的熱情完全感受到囉」！2025年蘇慧倫將發行暌違5年的新專輯，期待大家再一起感受蘇慧倫的溫暖嗓音與音樂新樣貌。

蘇慧倫〈被動〉獲吼叫式大合唱 直呼台東的熱情完全感受到囉。

蘇慧倫獨家台東跨年 〈檸檬樹〉、〈鴨子〉〈傻瓜〉經典歌曲連發。

由鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的限定團體GX首次合體在台中跨年，這次GX在台中的水湳中央公園「2025蛇現幸福 台中跨年夜」及麗寶樂園「2025 傳說對決麗寶樂園跨年演唱會」擔任倒數嘉賓，兩場跨年演出在同一城市讓粉絲免於奔波，一次滿足！這次GX精心設計不同曲目，除了合體演唱膾炙人口的經典歌曲《我是誰我是誰我是誰》、《射手》外，兩人也展現各自特色：鼓鼓帶來全新編曲的帥氣口頭禪唱跳組曲《嗯哼》、《可以唷》、《好了啦》，化身GX的全能唱跳勁舞擔當；而蕭秉治擔任抒情金曲擔當，帶來「破億神曲製造機」之稱的他的經典情歌《我還是愛著你》及新專輯《完人》的人氣抒情歌《我對你的愛沒有盡頭》及《孤獨不是罪》，GX在麗寶樂園浪漫的摩天輪和煙火下跟歌迷一起倒數，讓雙帥備感浪漫跟幸福，除了感謝歌迷也互相謝謝彼此，期待2025年GX可以和大家在更多城市相見。而蕭秉治12月結束台北小巨蛋《活著Alive》演唱會後，演唱會也將在明年暑假移師高雄巨蛋，會有新的調整與彩蛋，不要錯過！

GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治跨年連跑台中兩場.。

白安自從出道後幾乎每年跨年都在舞台上和大家一起度過，今年當然也不例外，這次白安將在「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」陪伴大家跨越2025年。首先白安帶來知性又細膩的《讓我逃離平庸的生活》、《剛好》，讓全場觀眾的靈魂感受溫暖與純粹；接著特別演唱由他自己重新編曲的組曲《尋找精靈》、《麥田捕手》、《亂七八糟的夢想》，電音迷幻的風格作為明年新專輯的前導，希望在2025年可以讓大家感受不同面向的白安。白安去年跨年因為一陣強風導致她差點跌倒，讓她一度成為迷因人物；這次跨年夜晚的天氣涼快舒適，白安也順利完成演唱，但網路直播留言區有不少網友留言「那陣風怎麼還沒來」，讓白安得知後也哭笑不得。而她也正為新專輯努力籌備中，白安分享自己2025年新年元旦第一天就必須要「禁食」，白安說：「元旦隔天我要拍攝新專輯的第一首MV了，所以新年第一天就要控制飲食，讓我可以美美的出現在MV中！」白安2025年1月即將發行新單曲，為新專輯揭開序幕也作為新年禮物送給粉絲。

白安、丁噹今年一同在桃園跨年。

白安2024年最後一天 獨家演出獻給桃園。