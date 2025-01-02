森美廿多年後再頒我最喜愛予SAMMI：感恩香港有鄭秀文﹗

SAMMI鄭秀文相隔24年，再奪《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜歡女歌手金獎」，罕親身到場領獎，一番感言令全場歌手觀眾及網民都非常感動。多年後再頒獎予SAMMI的森美亦發文大讚：「感恩香港有鄭秀文！」



鄭秀文相隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」。（影片截圖）

由台下唱到台上，成為全晚高潮。（影片截圖）

Sammi着埋當年得獎同一套衫。（影片截圖）

穿上2000年攞我最喜愛女歌手時着的紅色西裝外套再踏叱咤舞台，在觀眾席現身獻唱《我們都是這樣長大的》：「雖然佢唔係最光鮮，但佢充滿住我對歌迷嘅情感，同對叱咤嘅情懷。冇企呢個頒獎台20幾年，好尷尬，格格不入，好懷疑....但另一個聲音同我講，叫我唔好太睇少音樂嘅力量，音樂能使人與人有更好嘅溝通，可以打破隔膜，係最好嘅語言，所以我好坦然企喺呢個舞台俾我榮譽，親身上台多謝投我一票嘅人，係你哋彰顯投票嘅意義同價值！」

多年後再頒獎予SAMMI的森美完騷後上載合照留言：「2024我最喜愛女歌手Sammi感動的得奬感言，令台下所有歌手standing ovation，原因是Sammi 的專業和真誠，攞過最喜愛三屆，23年後依然愛！香港樂迷真係識貨之人我真幸福可以頒獎！見證香港樂壇最美嘅一頁。恭喜香港人，感恩香港有鄭秀文！感恩鄭秀文有郭啟華老師，Wallace 係我入商台嘅老師，DJ 所有基本功都是他教我的，工作能做到今天希望沒有丟他的臉，多謝老師！🙏🏻好人身邊自然多貴人！！」