TVB小花車禍後又要入院勁黑仔　開箱酒店房竟內藏麻雀房

無綫力捧小花陳嘉慧（Erica）前年10月宣布閃婚圈外富貴男友Calvin，24年3月誕下愛女。夫婦二人在11月初發生車禍，事後二人頸部及心口受輕傷，未料到原來到年底又再入院，認真黑仔。



陳嘉慧11月與老公Calvin撞車。（IG@001ericackw）

報平安。（IG@001ericackw）

陳嘉慧發文回顧2024年大小事：「最後一日竟然大家都病咗，但係回望返呢一年真係過得好快，咻～一聲咁就過咗一年。2024年嘅育兒之路真係唔簡單，成為咗媽媽之後，身上嘅責任多咗好多，令我不得不放棄好多嘢，但係呢一切都好值得！每一日見住BB嘅成長，佢嘅笑容，真係可以令人忘記疲勞，覺得好幸福。最重要嘅係，真係要多謝愛我嘅人同我愛嘅人 一直係背後嘅支持。2025年，希望大家身體健健康康，同埋要繼續開開心心快快樂樂」

陳嘉慧上載多張家庭照回顧2024年（IG@001ericackw）

陳嘉慧上載多張家庭照回顧2024年（IG@001ericackw）

陳嘉慧上載多張家庭照回顧2024年（IG@001ericackw）

陳嘉慧上載多張家庭照回顧2024年（IG@001ericackw）

近日她又出外旅遊去到成都玩，與老公開箱豪華酒店房，竟有巨型熊貓公仔，甚至內藏一間麻雀房，相當誇張﹗但隨後又現身醫院面露痛苦表情抽血：2024年最後一次成都之旅，以為2024年可以以成都之旅作結尾，誰知道……到埗了甚麼都沒有吃就已經腸胃炎去醫院了，家人們誰明白我的心情#熊貓愛好者 #為了住酒店而去的目的地 #成都」

陳嘉慧豪遊成都酒店房內竟有麻雀房。（IG@001ericackw）

陳嘉慧豪遊成都酒店房內竟有麻雀房。（IG@001ericackw）

返港後ERICA又遇上工人病倒，舉家徹離搬到六星級酒店，卻難逃病魔：「呢幾日工人病咗，諗住去酒店隔離，點知都係逃唔到病菌，最後寶貝豬豬發燒，心痛死mammy，2025年最大嘅希望係你身體健康，快高長大」！

陳嘉慧24年尾又入院。（IG@001ericackw）