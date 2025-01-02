趙露思承認遭痛打疑霸凌兇手被挖出　于正被波及震怒：罵我都有病

內地女星趙露思昨（1日）在微博發長文證實患有抑鬱情緒病，還控訴遭到前老闆痛打而且還拿走了巨額的分手費，才讓她離開公司等，隨即引發網民猜測與她前經理人徐以若有關，甚至還指她與「金牌製作人」于正是好朋友關係，二人曾一同霸凌趙露思，令他非常震怒在微博發文：「怎麼這會兒髒水潑我這裡了？」不明白為何會遭到網暴。

趙露思目前在復健中。（趙露思微博圖片﹑微博圖片）

趙露思曾在長文中提及：「長大後又挨打，我當時認為沒試上戲的確是自己的錯，不敢鬧，我只想逃，習慣了自己的事情自己處理，也沒有跟任何人尋求幫助的習慣，再後來因為作品被認可，感謝大家給的底氣我才有勇氣說再見了。她那走巨額分手費才願停止「一哭二鬧三上吊」，行業內外不斷的造謠詆毁無數人「八卦」之後來找我聊天，其實每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害。」

承認遭到痛打的她，口中這位「她」被網民猜測就是她前經理人徐以若，而徐以若被網民起底後火速透過律師發出聲明否認所有不實傳聞。而徐以若亦被發現與于正屬好朋友關係，網民挖出于正早年曾發了一篇疑暗指趙露思是「綠茶」的貼文，文中表示：「你已經紅到可以跟所有人撇清關係了嗎？真太自以為是了。」懷疑他們一同霸凌欺負趙露思。

網民猜測趙露思口中的「她」就是她前經理人徐以若。（徐以若微博圖片）

眼見趙露思風波突然吹向自己，于正亦一頭霧水，隨即發文表示：「跟我有啥關係，還來網暴我。首先我哪裡知道誰打了誰？其次趙露思作為一個從未涉足過娛樂圈的純新人，我一上來，連試戲都沒試就給了她《鳯囚凰》的重要角色，這難道不是知遇之恩？然後關於那篇綠茶的文章早就澄清過了，事情發生過後我們也偶爾有微信，碰面也蠻熱情的。」他還Tag趙露思望有回應：「你倒是說句話呀，我怎麼着你了？你沒火之前到處推薦你，語重心長的話也沒少說，怎麼這會兒髒水潑我這裡了？」

于正被質疑曾霸凌趙露思。（于正微博圖片﹑微博圖片）

另外，他還Tag徐以若表示：「我覺得罵我的都有病吧，還有你們的破事能不能別扯上我呀。從你入行開始，我是一個個的幫，一個個的扶，火燒到我身上算甚麼？真是好心當作驢肝肺。」強調以後不敢捧也不敢碰別人家的藝人，感受到他的震怒。

趙露思連走路也非常吃力。（微博圖片）