叱咤2024｜網紅鬧爆「努力論」：好聽嘅歌畀哂啲走晒音嘅歌手唱

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」於元旦日（1月1日）圓滿落幕，MIRROR再次成為大贏家。除了奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」的姜濤，以及奪下「叱咤十大」第八位的Anson Lo（盧瀚霆）外，陳卓賢（Ian）奪得包括首奪「叱咤樂壇男歌手金獎」和「叱咤樂壇唱作人金獎」之外，更奪得了「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，追平張學友紀錄。

叱咤頒獎禮引發很多討論，其中一樣是「努力論」，而網絡上有不少粉絲為支持偶像，經常指自己偶像很努力，希望不支持或黑粉改變想法，不過昨日就有網紅不同意此講法。

Mirror成員陳卓賢（Ian）在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲得叱咤樂壇男歌手金獎以及唱作人金獎。（羅國輝攝）

Jay Fung原本被視為「男金」大熱，但他最終卻飲恨得「男銀」。（梁碧玲攝）

IG擁4.6萬追蹤的網紅「嚴重脂肪哥二世」鬧爆「努力論」，他拍片說：「可唔可以唔好再用『好努力、好努力』嚟形容嗰啲難聽嘅歌手呀？如果好努力都唱得難聽嘅，咪即係你唔適合喺呢行囉！唔見你同啲醫死人嘅醫生講佢好努力嘅？我DSE 5條4、好努力，俾我做醫生啦！其他行業唔會咁㗎喎，你唔會話踢波好廢嗰啲人，『佢好努力㗎啦，俾佢繼續踢英超啦！』係唱歌呢行先係咁㗎喎，好難聽唱歌走晒音，『不過佢好努力㗎啦，畀次機會佢啦！』然後好聽嘅歌畀晒啲好難聽、走晒音嘅歌手唱囉，唱得好嗰啲冇得唱！」他更直言不諱：「你可以好欣賞佢好佩服佢 但唔應該接受佢喺個市場度」。

網紅「嚴重脂肪哥二世」鬧爆「努力論」。（IG@fatboy.eat.all.rules）