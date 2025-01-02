叱咤2024｜張敬軒揭送獎畀Ian始末　再爆送名錶畀Jay Fung作鼓勵

MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（1月1日）在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上成為大贏家，連奪男歌手金獎及創作人金獎，他特意多謝張敬軒，透露張敬軒去年攞男歌手金獎後將獎座送給了他，Ian說：「佢就同我講『你擺喺屋企，我相信有一年你可以攞到男歌手金獎，攞到就俾返呢個獎俾我。』」

陳卓賢變今年叱咤大贏家。(葉志明 攝)

Mirror成員陳卓賢（Ian）在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲得叱咤樂壇男歌手金獎以及唱作人金獎。（羅國輝攝）

張敬軒今日（2日）在社交網解畫：「關於Ian單嘢其實係咁嘅：兩年前我20週年紅館演唱會搵咗阿姜、陳仔、Jer嚟為我擔任表演嘉賓。嗰陣時嘅佢，不苛言笑，又唔係好同人講嘢，畀我一種處於焦慮同埋憂鬱嘅感覺，佢嚟彩排嘅時候嘅狀態，再加上演唱會之後佢搵我幫佢監製一隻歌，我哋慢慢熟絡咗，我喺佢身上睇到咗05至07年嗰個階段嘅我，經常散發出一種對前路茫然嘅感覺。我覺得佢哋12個仔個個都叻，各有各叻，但係畢竟每個人嘅際遇都唔同，要面對同解決自己原生家庭所帶來嘅困難亦都唔同，嗰段時間會經常見面嘅就係得Ian，我覺得做我哋呢行成名要趁早，睇見佢日日咁樣吽吽兜兜，係唔忍心佢浪費自己嘅青春同埋時間。」

Ian奪獎多謝軒公。（直播圖片）

軒公甜笑。（直播圖片）

張敬軒續指：「古人有雲：授人以魚不如授人以漁，與其寫隻歌畀佢請佢做個演唱會嘉賓，不如教佢點樣重新打返開自己，調整自己嘅能量，學識自己為自己嘅夢想同目標而努力。於是我有一晚抽起條筋，我話陳卓賢你喺邊？我攞樣嘢畀你。於是我的咗個嗰年嘅男歌手金獎獎座畀佢，我同佢講，好老黎㗎，你擺佢喺你寫歌嘅嗰張枱嘅枱頭 望下望下就有㗎啦, 你要鞭策你自己, 學我老闆話齋, 做人要爭氣！要為自己爭氣！於是條友攞返屋企, 擺咗喺抬頭, 影咗張相畀我,就係咁。」張敬軒透露，昨晚Ian已將獎座歸還。

有網民為Jay Fung馮允謙失落金獎不值，「麻煩張生可以就俾埋Jay Fung 除咗你之外都好想佢拎一次男金」，張敬軒回覆該留言：「我人生第一隻IWC就送咗畀佢，叫佢帶住，因為係我第一個紅館演唱會出咗糧買嘅，之後佢做到咗」。

張敬軒與陳卓賢近日買外賣被偶遇。(網上圖片)

2022年Jay Fung在九展Star Hall舉行《Have a JAY Time 2022 演唱會》，擔任嘉賓的張敬軒將IWC名貴腕錶送給Jay Fung，他指是2008年完成第一場紅館騷後，送給自己的第一份名貴禮物，張敬軒說：「因為我都收埋好耐，喺夾萬將呢件禮物攞返出嚟。喺當年，呢件禮物係我人生當中，第一件送畀自己最珍貴嘅禮物，因為佢對我好有意義。」他又告訴Jay Fung：「你唔好介意係二手，我知道佢係斷咗嘅款嚟。呢隻錶陪伴我開咗好多場演唱會，我綵排都會戴住佢，因為喺好長一段時間，佢都係我人生最貴嘅一隻手錶。」張敬軒勉勵Jay Fung把握機會，約定對方紅館見，令Jay Fung大為感動。張敬軒親手將腕錶戴到Jay Fung手上，並說：「我幫你上咗鏈，已經較好個時間，係今日嘅日子嚟嘅。」

張敬軒送名錶給Jay Fung。（梁碧玲 攝）

軒公長文回應叱咤送獎畀Ian事件。（Threads圖片）

軒公長文回應叱咤送獎畀Ian事件。（Threads圖片）

軒公又指已送名錶給Jay Fung。（Threads圖片）