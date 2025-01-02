雲浩影發文撐馮允謙引鏡粉不滿 秒速撲火：唔好誤會

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》昨日（1日）於亞博舉行，馮允謙（Jay Fung）於頒獎禮中奪得「 叱咤樂壇至尊歌曲大獎」、「叱咤樂壇唱作人 銀獎」、「叱咤樂壇男歌手 銀獎」，「唱作人金獎」、「男歌手金獎」都是由陳卓賢（Ian）奪得，最後「至尊大碟獎」亦輸給Ian，當事人接受訪問時亦有表示：「如果我話無失望係呃緊你哋！」

之後馮允謙，陳卓賢那位應該做大贏家，隨即在網絡上引起熱烈討論⋯⋯

Jay Fung原本被視為「男金」大熱，但他最終卻飲恨得「男銀」。（梁碧玲攝）

大量網民戥Jay Fung唔抵。（Threads）

大量網民替馮允謙不值外，作為同門師妹的雲浩影（Cloud）訪問時也曾表示「戥佢唔抵」，因為大家都見到Jay Fung的努力。Cloud今日（2日）亦在社交平台發文繼續「戥Jay Fung唔抵」：「Jay is our baby!!佢永遠都係我地心中嘅number 1!!我冇見過人咁勤力！冇休息過不斷做野寫歌，做訪問都係咁話想放假。佢值得更多！！！ 」

作為同門師妹的雲浩影（Cloud）訪問時也曾表示「戥佢唔抵」，因為大家都見到Jay Fung的努力。（葉志明攝）

同門師妹的雲浩影（Cloud）發文「戥佢唔抵」。(threads圖片)

Cloud此話一出就立即引起不少鏡粉「出征」，向Cloud開火：「咁你即係話陳卓賢唔係實至名歸啦？」Cloud無奈立即「撲火」回覆鏡粉：「唔好誤會！Ian都係好有才華好優秀好值得我學習嘅前輩！只不過jay係我好似親人咁嘅大哥哥！見佢仲要安慰大家，我都有啲心痛。」

Cloud此話一出就立即引起不少鏡粉「出征」，向Cloud開火。(threads圖片)

Cloud為撲火立即回覆叫鏡粉唔好誤會。(threads圖片)

亦有網民留言表示Cloud不適宜再「加把口」，因為會令雙方吵得更激烈：「其實您有冇諗過作為一個歌手及局中人，出一個咁嘅post同引戰冇分別...您當然可以覺得以JF嘅努力係應該deserves more，但而家您個post變咗個俾Haters圍爐踩另一個同樣都好努力嘅歌手，呢件事本身已經發緊酵您再加把嘴，對樂壇，對兩位事主都唔係好事...」