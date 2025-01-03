東張西望｜退休女被情騙超過190萬　李旻芳與騙徒直接對話竟然…

昨日（2日）的《東張西望》又講到「情騙」個案，今次受害人合共被騙超過500萬。已退休的受害人Anna從社交平台認識這位男騙徒（汪洋），認識兩天就已經視像通話，其實就是想博取Anna的信任。

已退休的受害人Anna從社交平台認識這位男騙徒（汪洋），認識兩天就已經視像通話。(節目截圖)

汪洋認識受害人Anna兩天就已經視像通話，其實就是想博取Anna的信任。(節目截圖)

Anna指汪洋自稱是全球性購物平台策劃，並提供「身份證」及工作證博取受害人信任，汪洋對Anna展開追求，短短數日便稱對方「寶貝」、「老婆」，以圖誘導她進入假的購物平台網頁，令她在網頁上「花錢」。Anna花費近70萬參與虛假的搶優惠券活動，而她想提現就必須先花錢升級做會員（會員費20萬、保證金20萬、稅款13萬、反洗黑錢費用5萬）。在汪洋的甜言蜜語下，總共被騙了超過100萬。

Anna指汪洋自稱是全球性購物平台策劃，並提供「身份證」及工作證博取受害人信任。(節目截圖)

Anna指汪洋自稱是全球性購物平台策劃，並提供「身份證」及工作證博取受害人信任。(節目截圖)

短短數日汪洋便稱對方「寶貝」、「老婆」，以圖誘導她進入假的購物平台網頁，令她在網頁上「花錢」。(節目截圖)

隨後汪洋更謊稱在新加坡遭電商公司指違反員工規定被軟禁，要求10萬保證金才能脫身：「佢話佢公司話佢違規，因為佢係職員，唔可以搶優惠券。又話依家軟禁咗喺酒店，就唔可以出去返工住，直到畀咗10萬元保證金，然後先可以出返去公司做嘢！」

汪洋更謊稱在新加坡遭電商公司指違反員工規定被軟禁，要求10萬保證金才能脫身。(節目截圖)

Anna當然信以為真。(節目截圖)

Anna信以為真再匯款16萬幾，更在機場打算接汪洋，最後當然「毛都見唔到條」。節目組拍攝期間汪洋再致電Anna：「那你現在在香港了嗎？我借的錢你可以還了嗎？」汪洋回答：「怎麼會耍你啦？我耍我自己都不會耍你啊！」原來他打來是慫恿Anna到財務公司借錢，

Anna在機場打算接汪洋，最後當然「毛都見唔到條」。(節目截圖)

節目組拍攝期間汪洋再致電Anna。(節目截圖)

節目組陪同Anna前往汪洋提供的工作地址時卻發現地點只是共享辦公室，她始知被騙，共享辦公室負責人更幫節目約了數個女苦主出來接受訪問，始發現汪洋用不同身份騙了她們超過500萬。真正電商平台負責人胡先生亦澄清並無搶優惠券活動，他透露被騙人數多達接近30人。公司無辜被牽連接近一年，差不多每天都有苦主WhatsApp甚至上門查詢。

節目組陪同Anna前往汪洋提供的工作地址時卻發現地點只是共享辦公室，她始知被騙。(節目截圖)

節目組與Anna做訪問時，汪洋再致電予她，李旻芳接過電話後向她表明身份，是電視台的主持，汪洋立即安靜了，接著就掛掉電話。