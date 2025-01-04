鄧麗欣有冇諗過結婚生仔？認與「翻版Rain」拍拖後激罕談愛情

現年41歲的鄧麗欣（Stephy）將於明年3月14至15日舉行首個個人紅館演唱會《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》，Stephy日前作客訪談節目《國家級高峰會》宣傳演唱會，她除了在節目中預告會在演唱會唱觀眾相當期待的《跑Online》主題曲《Fantasy Tale》，以及激罕大談現階段的愛情觀。Stephy出道至今最哄動的兩段戀情分別就是與合作無間的方力申相戀，以及曾與台灣男星王子(邱勝翊)大談姊弟戀，而現階段的感情狀況，則較早前公開承認正在與一名「翻版Rain」台灣男子熱戀，但令到網民最關注的事鄧麗欣究竟有否考慮結婚生仔？

Stephy日前作客訪談節目《國家級高峰會》宣傳演唱會。（節目截圖）

Stephy較早前公開承認正在與一名「翻版Rain」台灣男子熱戀。（IG截圖）

Stephy在節目中被問到「今時今日對愛情有咩睇法呢？」她猶豫回答：「有咩睇法呢？睇法？就係順其自然，其實從來都係咁。」她認同主持人所說通常人就是會選擇早結婚或是不結婚，並表示：「都係嘅，同埋呢幾年我覺得，唔知呢個世代好多人都可能選擇唔結婚，或者唔要小朋友，選擇兩個人。咁唔要小朋友唔要家庭，就更加順其自然，即係唔需要有咩壓力。」她透露以前的想法：「我以前成日都諗點解好似既定咗你，呢個社會就係你幾多歲你要點你要點，你做唔到就好似你錯咗咁，但其實唔係，每個人都有自己嘅生活自己嘅想法同埋選擇，係唔需要理任何人點樣睇你。」

Stephy在節目中被問到「今時今日對愛情有咩睇法呢？」。（節目截圖）

Stephy激罕大談現階段的愛情觀。（節目截圖）

鄧麗欣有冇諗過結婚生仔？（節目截圖）

Stephy認同主持人所說通常人就是會選擇早結婚或是不結婚。（節目截圖）

Stephy指社會有框架。（節目截圖）

鄧麗欣曾經與方力申拍拖！（視覺中國）