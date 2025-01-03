鄭秀文2000年奪「叱咤最女」撼贏陳慧琳　俞琤致詞半小時故弄玄虛

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」於元旦日（1月1日）圓滿落幕，52歲天后鄭秀文（Sammi）相隔24年再奪「叱咤我最喜愛的女歌手獎」，甚至穿上了 2000 年獲我最喜愛女歌手時的紅色戰衣上台，兼且在台上唱出《我們都是這樣長大的》，瞬間成為網民討論熱話。講到Sammi於2000年奪得這一項殊榮的時候對手全部天后級，而當年的頒獎者俞琤在頒獎禮用了半小時致詞，所以爭議非常激烈。

52歲天后鄭秀文（Sammi）相隔24年再奪「叱咤我最喜愛的女歌手獎」。（直播截圖）

Sammi當年奪得「叱咤我最喜愛的女歌手獎」表現得非常激動，更一度真情剖白：「我已經好幾年沒有在商台得過獎，今晚坐了一晚，也都是本著沒有獎的心情來欣賞節目，不過今晚後，我發覺我是不是最受歡迎不重要，一個歌手，盡歌手本份唱好歌先是基本，所以我有沒有獎也都一樣開心，多謝大家投我一票！不過始終我都不明白商台這條紅地氈的意義在那裡？好遠，走很多路，哈哈。」

Sammi於2000年奪得這一項殊榮的時候對手全部天后級。（電視截圖）

Sammi於2000年奪「叱咤我最喜愛的女歌手獎」自爆預咗食白果。（電視截圖）

至於負責頒獎的俞琤在宣佈獎項之際提起陳慧琳的名字，令到對方以為準備要上台拎獎，她一度從座位站起來，不過事後宣佈得獎者是鄭秀文，令到陳慧琳當刻馬上坐回座位，並且雙眼突然睜大表現得相當尷尬，另外更有傳當年她堅持不告知已故的天后梅艷芳賽果，所以得罪了她。另外俞琤在頒「我最喜愛的男歌手」時﹐她又在台上足足致詞長達5分鐘，令到台下的觀眾忍不住大叫： 「收X」。

俞琤當年致詞半小時故弄玄虛。（電視截圖）

陳慧琳以為有得拎獎勁尷尬。（電視截圖）