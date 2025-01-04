馮允謙公開認對叱咤賽果大感失望　鄧紫棋當年拍片炮轟唔公平

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」於元旦日（1月1日）圓滿落幕，馮允謙憑《會再見的》奪至尊歌曲大獎，不過有關「唱作人金獎」及「男歌手金獎」的獎項卻輸給陳卓賢，馮允謙在兩項的獎項只是獲得銀獎的殊榮，另外至尊大碟獎專輯《EMO》亦同樣敗給陳卓賢的《Interlude》，令到網民為馮允謙感到不值，更怒斥商台為了搏著名Hellosss兼局長歡心，而將多個大獎給予陳卓賢。馮允謙接受訪問坦白承認失望，掀起網民重提當年「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）於2012年表明拒絕出席叱咤頒獎禮，當時鄧紫棋的坦率言論便曾引起不少DJ、歌手討論。

馮允謙在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》憑《會再見的》奪至尊歌曲大獎，卻失落「唱作人金獎」及「男歌手金獎」。（葉志明攝）

G.E.M.攞過新人獎後便再沒有攞過獎。（電視截圖）

鄧紫棋當年拍片炮轟唔公平

G.E.M.當年拍片表達自己內心的看法：「你想做一個一年度event係冇問題，想搞一個盛事，等好人來參與係冇問題。但是，你一定要admit自己做緊嘅呢件事。你一定要be true to yourself，你個宗旨一定要去實行。佢表達嘅message同要做嘅嘢不一致嘅時候，呢個就係不公平。」她又指：「我係好尊重其他人，當我覺得佢係be true to himself嘅時候，我就會覺得，我尊重你的決定。但如果你嘅決定同行為，即你言行不一致嘅時候，我唔知應該尊重邊一樣先係啱。因為你係誤導觀眾，或誤導一啲接收嘅群眾，事情係咁，但你實質做嘅嘢又係完全另外一套。」

G.E.M.當年曾經有拍片炮轟唔公平。（電視截圖）

連登仔轉發鄧紫棋講明缺席叱咤原因

另外亦有連登仔轉發當年鄧紫棋接受媒體訪問回應有關叱咤頒獎典禮的看法：「有啲電台好鼓勵歌手，希望佢哋講嘅嘢係一致，話係公平但又唔知準則係點，好難捉摸個準則」。講到過去會否因公司在爭獎方面出問題，她說：「唔知乜嘢叫爭獎，爭獎嘅意思係做好啲音樂，唔會為討好任何媒體而做啲音樂出嚟」。G.E.M.及經理人講明會缺席叱咤頒獎禮，她當時的經理人表示：「叱咤偏幫自己人，名義上話專業推介、掛名網上投票，其實係自己友埋堆！」有網民留言認同鄧紫棋選擇北上發展的決定是正確，並寫上：「所以佢杯葛叱咤係佢有先見之明，因為呢幾年叱咤明顯地借MIRROR賺錢。」不過亦有網民指鄧紫棋選擇北上發展是自己的決定，認為對方只是香港樂壇的其中一個過客。

有網民留言認同鄧紫棋選擇北上發展的決定是正確。（網上截圖）