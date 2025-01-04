黃智雯為HOY TV春晚跳踢躂舞：十幾年無跳喇

現年42歲的黃智雯去年離開效力16年的TVB，之後她就在不同的電視台亮相，最近她就為了HOY TV的春晚進行彩排。黃智雯將會在節目中表演踢躂舞，而她在演藝學院畢業後就沒有再跳踢躂舞了，今次她要與50位舞者一同演踢躂舞。

最近黃智雯就為了HOY TV的春晚進行彩排，女將會在節目中表演踢躂舞。（胡凱欣 攝）

黃智雯接受《香港01》訪問時就表示感到榮幸：「因為我哋今次呢個春晚就係將呢一個嘅踢躂舞同埋中國舞，將呢兩個雖然係比較少眾啲嘅文化，但係能夠可以融合埋做一個好大型嘅藝術嘅表演，能夠希望透過春晚去推廣，或者畀更加多全球嘅華人去見到啦。」而今次的踢躂舞對她來說是一個非常大的挑戰：「因為我諗係我由演藝學院畢業之後，就已經冇好真正咁樣拎起嗰對踢躂舞嚟練習啦，咁即係嚴格嚟講都有十幾年冇認真去練。」黃智雯指自己雖然一直都有練舞，但踢躂舞是一個需要每日都去訓練的一個舞種。

黃智雯接受《香港01》訪問時就表示感到榮幸。（胡凱欣 攝）

黃智雯表示今次的排舞師是她的大師兄，但亦因為是她的大師兄，所以排舞師直接跳過熱身：「一嚟就已經係直接就去進入咗我哋表演嘅部分，咁我都好緊張，因為又要即刻要記住啲steps。同埋呢返到屋企係真係要浸暖水啊，又要去拉返筋，因為我返到屋企抽筋抽咗三十分鐘，因為太耐冇用嗰組肌肉啊。因為其實踢躂舞你唔係平時平常人，你唔會無啦啦郁嗰個我哋叫ankle嘅位置，咁但係嗰個連續兩個鐘至三個鐘頭你就要不斷運用嗰個關節位，就可能令到啲腳趾就有嚴重抽筋。」黃智雯指踢躂舞其實是她讀演藝學院時的一個必讀主科，但真的太久沒有練習，所以是一個非常大的挑戰。

黃智雯表示今次的排舞師是她的大師兄，但亦因為是她的大師兄，所以排舞師直接跳過熱身。（胡凱欣 攝）

而黃智雯在演藝學院讀書時，踢躂舞就是主修科目：「其實jazz啦同埋踢躂舞就係我哋嘅主修科目，咁即係其實我讀書嗰幾年其實都會係經常會跳到tap嘅，咁但係因為就係你十幾年冇跳，就會生疏咗啦又疏於練習啦。因為其實踢躂舞都係除咗講求你記得啲step之外，你又要有節奏感啦，同埋你同時之間你記咁多step，你又要個樣好鬆容喎。咁因為其實tap主要係隻腳郁，但係你個上身其實都要俾畀人感覺係好靈活啊，好chill啊，係一件好enjoy嘅事，咁我覺得係要幾方面都要重新去訓練。」

黃智雯就讀演藝學院時，除了踢躂舞是主修科外，jazz都係主修科目。（胡凱欣 攝）

黃智雯覺得跳踢躂舞比之前拍劇更難：「因為我覺得其實無論係跳舞啦演戲或者系一啲藝術上嗰個嘢啦，其實你都係要不斷要練習。」她提到之前在TVB時拍劇的情況，同都都需要記憶力，但就指跳舞方面記憶力「有啲障礙」：「當你成日經常去練習嘅時候，就好似嗰組嘅肌肉muscle你經常會用，就會容易啲。即係你記對白都會快啲，但係倒返轉呢唔知記舞步又係有啲障礙，咁但係慢慢warm up返呢，其實都係可以。」

黃智雯提到之前在TVB時拍劇的情況，同都都需要記憶力，但就指跳舞方面記憶力「有啲障礙」。（胡凱欣 攝）

而黃智雯被問到有否出錯時，她就指「梗係有啦」，更大讚與她一起表演的舞者，因為有些只有18-19歲，但就已經練了8-10年，「即係非常之靈活，同埋佢哋嘅耳仔靈敏度拍子好準」，令黃智雯歎為觀止。被問到對著他們會否有挫敗感時，她則指挫敗感是人生裏面不斷都有：「我會當佢係一個動力去比自己進步，因為如果我好容易做到一樣嘢，我就覺得我覺得可以再大挑戰啲，但係又未至於難到你完全做唔到，咁所以我覺得我反而幾享受呢一個嘅challenge。」

黃智雯被問到有否出錯時，她就指「梗係有啦」，更大讚與她一起表演的舞者。（胡凱欣 攝）

其實之前在TVB時例如台慶，黃智雯都要跳舞，她被問到現在跳的舞是否比之前在TVB時難度更高，她就覺得每一次都是挑戰：「我係好著重嗰個過程啊！因為你練習嘅過程同埋呢一班dancers，同埋一班戰友，即係一齊由唔認識到一齊練習到熟悉，到一齊到最後能夠表演到一個50人嘅大型嘅舞蹈，我覺得每一次呢啲挑戰，其實個過程先係最好玩。即係最後嘅表演係點，當然係會係好睇我相信，但係個過程我要好享受。」

黃智雯話自己著重嗰個過程多啲。（胡凱欣 攝）

不少網民都很想念黃智雯於劇集的演出，被問到會否有劇集作品時，她自己都表示很想念拍劇：「其實我自己都一路都好掛住演戲嘅，因為我自己都係演員啦，但係我覺得即係劇本，或者一個合適嘅角色啊，作品都係，我諗係要有好多嘢要即咁啱，都係緣分囉我覺得即係你遇到一個好嘅劇本。所以我自己都係好希望可以快啲演戲，可以有好嘅作品畀觀眾見到啦。」相信大家都想見到黃智雯於劇集中出現，應該都不太難，因為她表示自己很希望快點拍劇。

黃智雯自己都表示很想念拍劇。（胡凱欣 攝）

黃智雯最近更進軍「YouTube界」，而她表示因為有很多不同的平台讓藝人去利用，而選擇這個是因為由自己主導：「我諗有好多唔同嘅平台，可以畀我哋藝人去利用或者好好去善用呢啲嘅平台，去宣傳自己，或者做一啲自己想做嘅嘢。咁YouTube係其中一個好好嘅平台，因為嗰樣嘢係完全100%，由你自己自主去自導，咁變咗嗰樣嘢就係好代表到自己。」