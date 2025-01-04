七師傅PK湯文亮被鬧潑婦　反擊對方係「小人」預捐1億得個講字？

風水師七仙羽（七師傅）今日（4日）出席HOYTV的節目「開飯啦」探班活動，並在現場不顧形象展現食相，場面相當搞笑！七師傅接受訪問回應較早前上好友湯文亮節目，竟被對方在專欄文章罵潑婦一事，她表示：「湯文亮其實係我朋友，我都認識佢，嗰次我哋『PK』其實對我有咩不滿，佢應該直接當面同我講，唔應該背面同我講，咁就會變咗小人，喺背面鬧我係潑婦，邊個鬧邊個呢就要觀眾去理解。其實話我係潑婦，係睇吓用咩方法去諗，我就覺得潑婦呢個字眼好正面，唔好介意湯文亮講啲乜嘢？因為佢講嘢係口齒不清，去解釋咗嗰個字出嚟即係潑係代表Pop，係好正面嘅lady。」

講到有否後悔上對方的節目，她坦言：「湯文亮話我係潑婦又好，我一啲都冇嬲，朋友永遠都係朋友，我唔會結啲唔好嘅緣份，普渡眾生，為呢啲小事同佢嬲點樣普渡眾生，我好歡迎佢再同我PK，我上一次其實同佢講好多嘢，不過啲記者剪晒，湯文亮佢頂唔順。」她繼續指剪走的花絮片段是非常精彩，並表示：「其實拍攝嘅時候佢嘅狀態係開心穩定㗎！但係因為出咗街之後每一個人都鬧佢，佢就唔穩定啦！因為佢唔知道會發生呢啲事情，其實我都想幫佢食咗個File，唔想佢成世都俾人追住食File，佢呢個債還唔到我幫佢還，我曾經都同佢上過郵輪食飯，我諗緊呢個File係用嚟清蒸定係紅燒。」

七師傅估到湯文亮唔會肯捐1億。（資料圖片）

七師傅被湯文亮鬧潑婦開腔回應。（資料圖片）

被問到較早前下戰書請湯文亮捐贈1億，她說：「其實我都知道個答案，知道佢想講咩，應該係我俾咗條命你啦！我估都估到，1億佢點都唔會捐，我同你打都叫你攞幾十萬，你都唔肯，係咪你驚隻錶係假，我攞上手拆穿係A貨，其實一定要報恩，湯文亮含住金鎖匙出世，含住就會講嘢口齒不清，新嘅一年我都祝福你唔好咁睇唔開，你睇2萬1千點，人哋沈大師睇4萬點，人哋沈大師都冇嘢，其實對與錯都冇所謂，出嚟參加呢一個比賽唔係贏就係輸，唔知觀眾會講啲咩？講真湯文亮我都令你紅咗，咁多人關注你，人哋都成日將你個名帶住喺身，都問候你，如果唐僧去取西經冇發掘孫悟空出嚟，馬騮2025年都會犯太歲，令你發掘咗出嚟令你紅咗係咪要感謝我，我仲要幫你食埋你嘅File。」

至於二人私底下還有否聯絡，她笑言：「佢仲夠膽聯絡咩？我仲聯絡佢，佢老婆以為我同佢有聯繫，佢老婆心諗點解我對佢老公咁好要幫佢食file。」

七師傅被湯文亮鬧潑婦開腔回應。（張祖銘攝）