黎彼得寸MIRROR唔係歌星　狂踩伍仲衡屎忽鬼：你搞串個Party呀！

現年74歲的黎彼得（Peter）自離巢TVB後轉戰YouTube界，積極經營節目《玖噏秘笈》，大爆圈中秘聞。日前黎彼得在《玖噏秘笈》中就點評現今樂壇，除了直言「流行曲已死」之外，更就早前的「伍仲衡被炒魷」事件發表意見，直斥對方「玩串個Party搞到亂晒大籠」！

黎彼得（Peter）自離巢TVB後轉戰YouTube界。（YouTube影片截圖）

積極經營節目《玖噏秘笈》，大爆圈中秘聞。（YouTube影片截圖）

直言「流行曲已死」。（YouTube影片截圖）

他認為繼「四大天王」之後，只有陳奕迅接棒，後繼無人。（YouTube影片截圖）

黎彼得在節目中直言早在10年前已表態指「流行曲已死」，他認為繼「四大天王」之後，只有陳奕迅接棒，後繼無人，他更直言：「咩軒仔呀？都唔知邊個嚟嘅，更加唔好講MIRROR喇，嗰啲更加巴閉啦，但我哋唔講嗰啲喇，嗰啲都唔係歌星嚟嘅，十零條𡃁仔出嚟跳嚟跳去，又話賣到成幾千蚊張飛，係唔健康嘅嘢。」黎彼得又指《中年好聲音》的一班參賽者是「烏合之眾」：「阿豬阿狗都有。」不過對於《聲夢傳奇》出身的炎明熹、姚焯菲和鍾柔美，黎彼得就大讚三位小妹妹有潛質，但就對炎明熹因續約問題而被雪藏感到可惜。

句句有骨。（YouTube影片截圖）

認為MIRROR只是「十零條𡃁仔出嚟跳嚟跳去」。（YouTube影片截圖）

大讚炎明熹。（YouTube影片截圖）

姚焯菲。（YouTube影片截圖）

鍾柔美。（YouTube影片截圖）

黎彼得認為因炎明熹的續約問題而間接導致早前發生的「伍仲衡事件」，直言是「天大的笑話」，他更狂踩伍仲衡：「你個伍仲衡咩料呀？又唔係Manage過咩好嘅Artist，你本身唔係經理人，你太太又話好多Connection，即係點呀？你係陳淑芬呀？你唔係吖嘛」。黎彼得認為伍仲衡與TVB高層商量一同簽洪心怡是「本質有問題」，等同「篤魚蛋嘅同上市公司大酒樓爭人」。黎彼得又指伍仲衡無論在作曲、填詞、監製方面都未有任何業績，絕非如顧嘉煇這種殿堂級人物，並直言伍仲衡在《中年好聲音》中只是「末席」：「你就自卑變咗自大，以為自己嘩，你冇我呢盞燈你就冇機會得到冠軍」，又稱對方不戴耳機扮有性格：「根本你就自己屎忽鬼，扮晒老虎魚蝦蟹，講埋啲嘢語無倫次嘅，以為自己係權威人物，算吧啦！」

黎彼得認為因炎明熹的續約問題而間接導致早前發生的「伍仲衡事件」。（YouTube影片截圖）

狂踩伍仲衡。（YouTube影片截圖）

狂踩伍仲衡。（YouTube影片截圖）

黎彼得以陳淑芬為例。（YouTube影片截圖）

黎彼得認為伍仲衡與TVB高層商量一同簽洪心怡是「本質有問題」。（YouTube影片截圖）

伍仲衡第一次聽到洪心怡唱歌，已大讚：「簽得呀呢個！有樣，靚女，把聲有辨識度！」（YouTube影片截圖）

黎彼得更奉勸伍仲衡：「你夢裏不知身是客，你嚟到呢個電視台，人哋請你畀足面你喇，你執到啦，你仲喺度阿支阿左，你搞串個Party呀知唔知呀！」黎彼得指如果每位評審各自簽人，樂壇就會大亂：「畀老人家搞串晒喎，仲得了嘅？」黎彼得直指伍仲衡「冇料到」，對於坊間傳言對方彈琴很厲害，他就寸爆反問：「你叻唔叻得過李雲迪呀？」又指李雲迪因召妓成失德藝人，坦言做人本質好最重要。

黎彼得指伍仲衡搞串個Party。（YouTube影片截圖）

如果每位評審各自簽人，樂壇就會大亂。（YouTube影片截圖）

如果每位評審各自簽人，樂壇就會大亂。（YouTube影片截圖）

對於坊間傳言伍仲衡彈琴很厲害，他就寸爆反問：「你叻唔叻得過李雲迪呀？」。（YouTube影片截圖）

黎彼得又提及今次拍片大鬧伍仲衡的主因：「因為你上次喺《CASH》嗰個晚會，我見你滿場飛，好似當自己係天王巨星咁，喂，都好難頂啫！你呢種喺我哋娛樂圈講就叫『驕定嚟紅』，又唔係未紅先驕，希望你收斂下啦。」最後黎彼得又預言洪心怡將會命運坎坷，認為她與伍仲衡「攬炒」不值得，直指她是無知少女，未來的路將會荊棘滿途：「真係唔恭喜呀，希望佢轉行啦！」

大鬧伍仲衡。（YouTube影片截圖）

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽下洪心怡。（IG@harryngchunghang）