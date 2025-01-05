36歲樂團主唱15米高舞台墮地身亡　與吳浩康一樣身兼搭架工人

台灣上月生一宗工業意外，一名36歲男工人不慎從15米的高架上墮地身亡，近日死者身份曝光，原來是負責燈光工程的樂團「救贖方舟」的36歲主音阿利克（Lawai Arik，高偉傑），他本來在1月16日與隊友一起開騷，想不到傳來噩耗，令人惋惜！

阿利克是樂團主音。（ig@lawai.arik）

阿利克本來在1月16日與隊友一起開騷，想不到傳來噩耗，令人惋惜！（網上圖片）

阿利克年僅36歲。（網上圖片）

《台北最HIGH新年城跨年晚會》日前已結束，當晚表演嘉賓陣容鼎盛，包括香港的梁詠琪、韓國女團Apink、台灣樂隊八三夭、Energy，林襄、與及曾批評MIRROR四子及姜濤唱功，在內地網上視頻平台坐擁超過156萬粉絲的知名音樂網紅「JKAI傑凱」Rozette等。演出前工人趕工搭建舞台，而意外就是在上月25日發生，當天他還曾在社交平台發文分享年末感言，透露會有新作推出，沒想到成了他生前最後一篇貼文。而晚會主持人LULU（黃路梓茵）有上載向舞台鞠躬致敬的照片，並發文悼念：「過程中發生了遺憾的事情，想對無名英雄致意」。

晚會主持人LULU（黃路梓茵）有上載向舞台鞠躬致敬的照片，並發文悼念：「過程中發生了遺憾的事情，想對無名英雄致意」。（ig圖片）

意外在上月25日發生，當天阿利克還曾在社交平台發文分享年末感言，透露會有新作推出，沒想到成了他生前最後一篇貼文。（網上圖片）

阿利克本來在1月16日與隊友一起開騷，想不到傳來噩耗，令人惋惜！（ig圖片）

阿利克的背景與吳浩康其實有點相似，一邊追夢，一邊從事燈光音響舞台工作，據悉已有十年經驗。而41歲的吳浩康在英皇娛樂期間已開始做地盤和搭架工人，獲外界力讚是「職工真漢子」，早前更榮升老闆開棚架工程公司，他直言在高空工作有一定危險性，一定要做足安全措施。

吳浩康一邊唱歌，一邊做搭架工人。（ig@吳浩康）

最近自己開公司。（ig@吳浩康）

最近自己開公司。（ig@吳浩康）