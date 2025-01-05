VIVA同居有曱甴Carina梳化食嘢斷正　Ada滾水淥曱甴VALC再執屍

女團VIVA的真人show節目「VIVA Medium Rare House」來到第五集，四人正式展開宿舍生活。宿舍是由師兄張敬軒借出「發跡屋」，由最初的抽床位、抽枕頭、街市買餸、購置家居用品、煮食清潔等，四人都分工清楚、默契十足，今集終於迎來女生最大的挑戰 - 曱甴。



入住的初期其中一晚，Ada突然於廚房大叫嚇到面容扭曲，坐在飯廳正在溫書的VALC淡淡然問到：「曱甴，係咪？」Ada說：「好大隻呀！」於是VALC便走進廚房跟Ada商討如何「部署」。曱甴於鋅盤旁邊晾碗位置，二人都不敢靠近，VALC更大叫：「馬思惠（Macy）你喺邊呀？」原來「小強」並非第一次出沒，四人搬進去第一日已經有一隻很小的曱甴出現，當時由無畏無懼、有「昆蟲殺手」之稱的Macy負責處理，「我驚㗎，不過佢唔識飛我就好啲，同埋平時啲昆蟲都係我搞掂。」另一隊友Carina原來早前亦發現有曱甴，「有一隻喺沖涼嗰個位，嘩！（我）處變不驚呀，即刻攞起紙巾拍落去！只要唔係老鼠，昆蟲類嘅嘢我其實真係唔係好驚。」

Ada同VALC見到曱甴，兩人都不敢靠近，超驚！

昆蟲殺手Macy當日不在場，冇人救Ada同VALC。

二人瑟縮於廚房一角，Ada表示一定要殺死牠，VALC謂：「你又驚我又驚，點殺呀……」幸好當時Ada正在煲水，水滾後，Ada鼓起勇氣將曱甴淥死，最後由VALC處理「屍體」。Ada將廚房的碗碟重新清洗一次，剛回家的Carina亦幫忙洗碗。二人洗碗其間，Ada「不經意」問到：「你琴晚係咪喺梳化上面食嘢呀？你係咪食齋燒鵝吖？」二人沉默一會，Carina忍笑問：「你又知嘅？你點解會知嘅？我整到好污糟咩？」二人隨即爆笑，Ada大笑道：「我今日就喺兩條唔同嘅罅位執到兩粒碎咗嘅齋燒鵝，哈哈。」宿舍內出現數次曱甴橫行，節目組問：「係咪因為你哋污糟呀？」VIVA不認，認為應該是她們掉垃圾的門有個縫，加上已沒有用的舊抽油煙機排氣管未有封口，所以曱甴才有機可乘，最後四人將門縫、抽油煙機排氣管及屋內所有的渠口位都封好。

Ada用滾水將曱甴淥死。

Carina在梳化食齋燒鵝，成為有曱甴的罪魁禍首，但VIVA就否認是生活習慣污糟。

Ada大笑道：「我今日就喺兩條唔同嘅罅位執到兩粒碎咗嘅齋燒鵝，哈哈。」

除此之外，四人亦首次正式下廚，每人負責一個菜式，Ada雞煲、Carina上湯娃娃菜、Macy蒸肉餅、VALC蕃茄炒蛋。期間，Carina及VALC「請外援」，跟家裏的外傭姐姐邊視像邊煮；Ada則手起刀落，表現有板有眼；Macy一鼓作氣將處理好的肉餅一併放進氣炸喎。不過開餐時，當夾起肉餅時，內裏仍然是生豬肉，Macy即大叫：「我可唔可以回爐重做呀？太厚啦……」十分搞笑。下集四人將會到大坑探索社區。

VIVA各自下廚，不過Macy的氣炸肉餅，裡面仍是生豬肉。