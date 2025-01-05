MC張天賦讚好「商台討好局長捧Ian惹不滿」報道　被指唔怕得罪人

雖然《叱咤》已經過了幾日，但網上仍見到對賽果的討論，「男金」最後頒畀陳卓賢（Ian）而非馮允謙（Jay Fung）引起不少爭議，而曾獲「叱咤男銅」的樂壇新一代實力派張天賦（MC），在澳門和內地開騷火速爆滿，當晚卻只得一個「專業推介 叱咤十大：第十位」歌曲獎，有網民認為憑其人氣，絕對值得更多。

MC只憑《小心碰頭》奪得「專業推介 叱咤十大：第十位」，有網民認為他值得更多。（梁碧玲攝）

另外，MC也被發現Like了一些對叱咤男金賽果有爭議的報道，有報道形容網民斥商台「搏局長歡心 多個大獎給予陳卓賢」，指很多網民戥Jay Fung唔抵，網民截圖並說：「MC都點讚了 這是個不怕得罪人的點讚 講真 這次賽果真的很難服眾」MC出道時憑《反對無效》一炮而紅，而這首歌正是馮允謙所創作；而過往MC的《記憶棉》疑曾遭商台「強行落榜」，Jay Fung都有力撐對方音樂作品，所以MC替對方不值也是可以理解。

有網民Cap低MC讚好題為「網民斥商台搏局長歡心 多個大獎給予陳卓賢」的報道。（小紅書圖片）

MC成名作正是由Jay Fung作曲，Jay Fung在23年開紅館演唱會，都有請對方做嘉賓。（資料圖片/梁碧玲攝）

除了這個貼文外，早前網紅「脂肪哥」的「努力論」也引起很大迴響，他說：「可唔可以唔好再用『好努力、好努力』嚟形容嗰啲難聽嘅歌手呀？如果好努力都唱得難聽嘅，咪即係你唔適合喺呢行囉！」、「係唱歌呢行先係咁㗎喎，好難聽唱歌走晒音，『不過佢好努力㗎啦，畀次機會佢啦！』然後好聽嘅歌畀晒啲好難聽、走晒音嘅歌手唱囉，唱得好嗰啲冇得唱！」MC亦有讚好這個貼文。

此外，MC也被發現讚好了「嚴重脂肪哥」的「努力論」貼文，當中嚴重脂肪哥說：「可唔可以唔好再用『好努力、好努力』嚟形容嗰啲難聽嘅歌手呀？如果好努力都唱得難聽嘅，咪即係你唔適合喺呢行囉！」（IG@fatboy.eat.all.rules）

網民笑言，MC下首歌可以叫《小心手滑》、《小心點讚》，也有人問：「903真的好唔鍾意MC，唔知點解」比起在其他台的頒獎典禮做大贏家，MC在《叱咤》的成績確實麻麻，不過MC近日身體身患重感冒，在澳門開騷都聲沙沙渾渾噩噩，最終甚至要取消今晚（5日）的個唱，未知他今次讚好是「跣手」抑或真心。