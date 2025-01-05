秘婚小生自爆被老婆阿媽叫垃圾佬　原來私藏90年代愛美神封面雜誌

現年40歲的前TVB藝人蔡淇俊，自2014年離巢後，便專注於內地的飲食事業，生意屢敗屢戰，所以有「執笠界KOL」稱號。近年蔡淇俊更迷上拍攝小紅書短片，最近一條短片中，見他介紹充滿歷史性的收藏品，當中驚現90年代女神寫真集，不過由於珍藏太多，竟被老婆和媽咪稱為他「垃圾佬」！

蔡淇俊當年曾備受無綫力捧！（VCG）

蔡淇俊拍攝劇集《四葉草》入屋，與陳自瑤一段戀情亦為人熟悉。（《同事三分親》劇照）

蔡淇俊諗頭頭多多。（小紅書圖片）

蔡淇俊在生意上屢敗屢戰，故被封「執笠界KOL」稱號。（小紅書截圖）

蔡淇俊當年憑劇集《赤沙印記@四葉草.2》和《同事三分親》而為人熟悉，不過自離開TVB後，已專注在内地發展，去年9月還在社交網自爆已經結婚，正式在內地落地生根。近日他在小紅書發佈一條名為「我老婆我媽說我是垃圾佬、我這叫做長情專一好不好」的短片，片中他介紹自己的收藏品，包括龍珠閃卡，MD機、舊式電話手遊手掣和漫畫等等，非常有歷史性！並自豪表示在儲閃卡方面，自己沒有花任何錢，全靠在路邊拾到一些普通的卡，繼而跟別人換取真的閃卡。

蔡淇俊拍片分享他屋企的珍藏。（小紅書截圖）

收藏大量龍珠閃卡。（小紅書截圖）

呢個櫃裡面全是蔡淇俊的珍藏。（小紅書截圖）

每一樣都很有歷史性。（小紅書截圖）

蔡淇俊又問朋友有沒有看過龍珠漫畫？他指出龍珠漫畫當年一本賣42港元，但90年代的內地，一個月月薪只有數十元，可見漫畫價值之高。不過網民最有興趣的不是漫畫書，而是他竟然收藏了90年代女神、當年有「愛美神」之稱的黎姿（現名：馬黎珈而）封面雜誌，他也坦白承認對方是自己小時候的偶像，網民見到都直呼：「這也是我的童年！」而片末，蔡淇俊還騷出一部復古閃卡機，跟鏡頭外的朋友大玩抽閃卡，但最搞笑的是，一連兩次都抽中蔡淇俊本人的閃卡，連友人也笑說：「抽出來竟然是俊哥的照片！」

蔡淇俊所收藏的漫畫，價值非常高。（小紅書截圖）

呢間房可以說是小小動漫博物館。（小紅書截圖）

但令人吸引網民留意的是，蔡淇俊竟然收藏了90年代女神、當年有「愛美神」之稱的黎姿的封面雜誌。（小紅書截圖）

蔡淇俊自爆黎姿是他小時候的偶像。（小紅書截圖）

這個櫃應有盡有！（小紅書截圖）