細細粒陳嘉佳最新減肥成果曝光！　減肥逾一年大肚腩幾乎絕跡

前無綫（TVB）藝人陳嘉佳（細細粒），近年在內地靠美食及帶貨人氣暴漲，吸金力大增，於新西蘭及中山均有物業。去年細細粒因健康響起警號積極減肥，由最高峰286磅減至130磅，自信爆棚的她不時於Instagram曬出泳衣和婚紗照片。去年11月她發文爆又想再瘦多20斤，日前她分享2025年最新照片，肚腩幾乎絕跡！

細細粒近照。（小紅書）

細細粒瘦了好多。(IG圖片)

細細粒於Instagram限時動態分享照片，她穿上小背心大騷身材，細細粒肚腩平坦，比以前瘦削不少，相當犀利！細細粒亦十分驕傲，她發文：「2025」，看來極度滿意減肥成果！

去年2月已減肥4個月的細細粒曾接受《香港01》專訪分享減肥心得，她指先要學識戒口，食飯次序是重點，先吃50%蔬菜（但不包括薯仔、蓮藕類碳水）、再吃35-40%蛋白質（如：海鮮、牛肉、瘦豬肉、羊肉、魚等），仍未覺飽就吃10-15%碳水。碳水中她建議番薯、粟米、藜麥飯、芋絲等，而非白色精製澱粉類，即是白飯、白麵、白麵包。兩餐按照這個比例，細細粒亦說，自己晚間盡量不吃碳水，假如太肚餓就食梳打餅；至於看似健康的水果，她通常都不會超過100克，盡量控制份量。此外，要戒掉的還有糖油混合物（煎堆、油炸鬼、糖醋排骨、京都骨、西檸雞扒）、白粥、芡汁類食品（麻婆豆腐、西湖牛肉羹之類）。

細細粒條腰瘦咗好多！(IG圖片)

細細粒婚紗照。（IG圖片）

細細粒婚紗照。（IG圖片）

細細粒換了新髮色。(IG圖片)

細細粒換了新髮色。(IG圖片)

細細粒好鍾意食。(ig圖片)