前港姐亞軍憶任空姐辛酸　曾徒手用筷子清潔廁所：嗰刻覺得好偉大

現年44歲的陸詩韻，當年參加2005年港姐奪得亞軍而入行，但她在娛樂圈僅短暫發展4年，便轉行從商發展自家品牌內衣及美容生意。過往陸詩韻曾被指與富商過從甚密，後她受訪否認被包養，強調仍然單身；她又曾為男友負債過百萬，更自爆因此想過自殺，幸而成功走出人生低谷。近年陸詩韻常揸靚車出入且周身名牌，更曬出複式豪宅，相當富貴，此外，她還積極發展社交平台，與網民分享日常生活以及扮靚養生心得，生活悠然自得。

陸詩韻參加2005年港姐奪得亞軍。（IG@sharonluk1229）

44歲的陸詩韻依然fit到漏。（IG@sharonluk1229）

陸詩韻擁有不少名牌。（IG@sharonluk1229）

生活富貴。（IG@sharonluk1229）

在參選港姐前，陸詩韻曾任職空姐，近日她就在社交平台拍片，以「我敢說我是最會洗廁所的香港小姐」為題，分享自己當年任空姐時的一段「深刻經歷」。陸詩韻憶述當時服務一班飛往美國的長途機，眾所週知長途機的洗手間是很忙碌的，但也會有污糟的情況的出現，那就要她負責去清潔，如果她不清潔的話，整架飛機300多人，你只能輪流使用那7、8個洗手間是非常難受的事。

曾任職空姐的陸詩韻，近日在社交平台以「我敢說我是最會洗廁所的香港小姐」為題拍片。（小紅書截圖）

分享她當年任空姐時的一段「深刻經歷」。（小紅書截圖）

陸詩韻稱當時她要去清潔廁所。（小紅書截圖）

那個廁所非常污糟。（小紅書截圖）

之後陸詩韻講到清潔「戲肉」，「我要去清理啦，我唔知道上一位乘客係點樣用廁所嘅，個廁所係可以去到好污糟的狀態，正常來講，我嘅能力上係不能清潔架了已經，係一定要鎖咗個廁所，但問題佢會影響坐喺洗手間附近嘅乘客，會有味道，咁無辦法。嗰時候我係徒手，無嘢可以用，只能用手套，然後用木筷子、用牙刷去清潔，令到飛機上嘅乘客可以用返個洗手間。」

陸詩韻指那個廁所的污糟程度已經係超出她能力所能清潔到。（小紅書截圖）

但為免影響附近的乘客，她都頂硬上徒手清潔廁所。（小紅書截圖）

只是戴上手套。（小紅書截圖）

和用上筷子和牙刷。（小紅書截圖）

回想當刻的舉行，陸詩韻笑言：「嗰一刻我覺得自己好偉大，但做完呢部分工作後就覺得，原來做空中服務員又唔係我哋原來想像中咁樣，唔係淨係好靚靚、好優雅咁樣，原來仲有好多嘢要負責，清潔啦、做服務啦，我哋對飲食方面或者紅白酒配搭方面都要有基本的認識。除此以外，其實都仲有好多例如安全方面嘅知識，所以呢個是好值得尊敬嘅職業。」有網民看完陸詩韻說完徒手清潔廁所，留言：「不是吧！」也直言：「做空服其實很辛苦的」。

陸詩韻回想當刻覺得自己都幾偉大。（小紅書截圖）

直言做空姐並非大家都想咁簡單，有很多方面要兼顧。（小紅書截圖）