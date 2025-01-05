蔡一智60歲大壽群星齊賀　「跑友」周潤發帶埋蛋糕慶祝視后都現身

生日快樂！1月3日是蔡一智的60歲大壽，入行多年的他在圈中人緣甚佳，除了舉行大型的生日派對外，一班跑友亦有送上蛋糕為他慶祝。阿智昨日（4日）在IG貼上大合照，發哥周潤發慣例親自操刀影自拍照，還開金口一齊唱生歌，經常孖住發哥一齊跑步的視后唐詩詠亦有現身，阿智興奮寫道：「多謝發哥和一班跑友為我預備的生日驚喜，#慶生跑 #新年第一跑15k #跑完食大餐 #還有生日疍糕 #真的慶生飽 #這個生日真的發發發 #步步高陞 #祝各跑友越跑越有 #快樂幸福 #thankyoueveryone❤️」

蔡一智生日繼續跑。（IG圖片）

發哥和一班跑友為蔡一智預備生日驚喜。（IG圖片）

發哥領唱生日歌，視后唐詩詠都有一齊。（IG圖片）

阿智開心舉V。（IG圖片）

今日（5日）不少圈中好友亦分享了生日會的大合照，包括阿Sa蔡卓妍、容祖兒、關智斌、古天樂、周勵淇等，還有大紅人古天樂，見大家都盛裝赴宴，而古天樂就成為集郵對象，企正C位派心心，而蔡一智和太太周雪芳一右左站在古天樂身邊，不過剛切除腦瘤的弟弟蔡一傑目前在休養中，於是未有現身對。

蔡一智60歲大壽亦有開Party慶祝，古天樂成為集郵對象。（IG圖片）

祖兒同阿Sa一齊同阿智夫婦合照。（IG圖片）

生日派對好熱鬧。（IG圖片）

容祖兒：「Happy 60 @calvinchoy11 ❤️❤️❤️❤️❤️」。（IG圖片）

齊齊送吻。（IG圖片）

周勵淇 Niki Chow：「生日快樂❤️🎉#60」。（IG圖片）

當中蔡卓妍還講述了與阿智的一段深厚淵源：「Happy birthday 阿智 🎂🥰@calvinchoy11。同阿智嘅緣份係我六歲嘅時候 😝嗰陣時我老竇正職係一個設計師，副業就幫一間娛樂公司負責香港歌手海外登台，我第一次見到明星就係草蜢同彭羚，因為太細個所以好多片段都唔記得喇。時間一轉就去到Twins第一個演唱會，我哋嗰陣時出道唔夠一年公司就幫我哋開演唱會，夾夾埋埋得六隻歌，咁公司就諗住搵啲勁嘅前輩歌手幫我哋撐場，其中一個就係草蜢，我諗住佢哋都唔會記得我啦，點知，喺Rehearsal嘅時候，一嚟到見到我媽咪，就即刻同我媽咪打招呼話好耐冇見。嘩！過咁耐佢都仲記得，我媽咪即刻冧咗 😍#得人恩果千年記，見過幾次面咋，個人真係好好呀！Anyway,我希望你身體健康，一直都咁Fit，日日開開心心，我哋友誼永固 🥰#草蜢嘅歌我最鍾意原諒我是我 💕」

阿Sa話細細個就識蔡一智。（IG圖片）