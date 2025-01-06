「Sing之天使」爆TVB無人識尷尬瘀事　今身價暴升變百萬YouTuber

Coffee林芊妤是前無綫（TVB）藝人，曾拍過綜藝節目《耳分高下》擔任「Sing之天使」成功入屋，2014年因爆出「殘廁Gathering」一夜成名，甚至因此與TVB提前解約。當時事業、愛情兩失的Coffee決心轉跑道成為瑜伽KOL，發展社交平店愈撈愈成功，由線上開到線下實體門市，2016年嫁給翟志榮後誕下兒子，今家庭事業兩得意。走出低潮期的Coffee近日拍片，竟拍片自嘲當年效力TVB時無人識的瘀事！

香港YouTuber及明星瑜伽導師林芊妤 (Coffee Lam) 擔任活動宣傳大使。

COFFEE林芊妤指生意額下跌不少。

Coffee近日與友人拍片，片中男友人問Coffee可否影張相，Coffee滿心歡喜答應，更主動舉機與對方自拍。怎料對方搶回電話說：「唔係呀，我想你幫我影張相。」原來是想Coffee幫忙影相。Coffee聽後笑容凝固，更尷尬火速逃離現場。Coffee自爆原來是根據自身經歷拍片製作，「在TVB時期真的發生過在我身上！！！」

當年Coffee在TVB上節目。（TVB截圖）

身材好好。（TVB截圖）

柔軟！（TVB截圖）

如今Coffee已擁有幸福家庭。（Instagram）

不過Coffee今早已身價大不同，轉型拍片在YouTube教瑜珈後，短短五年時間已坐擁170萬訂閱，影片點擊更超過2億6千萬。去年有報道指她單靠YouTube廣告單月收入已有7萬元，加上其他KOL工作保守估計月入6位數。她接受訪問時亦透露，創立品牌以來已投資累近8位數字，今一家人住將軍澳低密度單位，擁有極大露台，生活舒適。

Coffee自爆在TVB無人識的尷尬經歷。（小紅書）

聽到合照開心地主動與對方打卡。（小紅書）

原來對方根本唔識Coffee。（小紅書）

尷尬到爆。（小紅書）

火速走佬。（小紅書）

原來是Coffee仍在TVB期間的真實經歷。（小紅書）

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