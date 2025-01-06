不老男神生日獲楊受成博士送大利是　即場拆開被驚人內餡嚇親

英皇娛樂一向似大家庭，投資的電影《破．地獄》票房破億，老闆楊受成博士也心情大靚，上月底在千人慶功宴上笑言預咗被「打劫」。而楊受成與《破．地獄》演員班底、以及多位英皇藝人食飯期間，亦為12月30日生日的關智斌（Kenny）慶祝生日，雖然已踏入44歲，但Kenny仍然青春靚仔，比起其他同齡人士，臉上絲毫沒有歲月痕跡。

楊受成與《破．地獄》演員班底、以及多位英皇藝人食飯期間，亦為12月30日生日的關智斌（Kenny）慶祝生日。（IG@kennyjr）

金牌經理人霍汶希（Mani）非常疼錫Kenny，叫一班英皇美女何珮瑜（Jeana）、劉若寶、衛詩雅、冼色麗、許靖韻、艾妮、郭思等齊齊推大蛋糕準備驚喜畀Kenny，Jeana自薦幫手攞香檳，被Mani笑是「死酒鬼」。Kenny非常識做，祝英皇所有兄弟姊妹健康順利，他更感觸多謝Mani：「我記得Mani由第一日簽我，第一年已經俾人笑佢話點解要簽我返嚟，話會失禮佢，但佢都一直……（楊受成：不離不棄！）一直對我都不離不棄，我希望我終有一日，令佢覺得『簽你返嚟係一個啱嘅決定！』」

金牌經理人霍汶希（Mani）叫一班英皇美女何珮瑜（Jeana）、劉若寶、衛詩雅、冼色麗、許靖韻、艾妮、郭思等齊齊推大蛋糕準備驚喜畀Kenny。（小紅書@霍汶希）

Jeana自薦幫手攞香檳，被Mani笑是「死酒鬼」。（小紅書@霍汶希）

Kenny見到大家為自己慶祝生日，非常驚喜。（小紅書@霍汶希）

Mani說只要同Kenny碰杯飲完呢支香檳，就一定會大紅大紫。（IG@kennyjr）

Kenny感觸多謝Mani：「我記得Mani由第一日簽我，第一年已經俾人笑佢話點解要簽我返嚟，話會失禮佢，但佢都一直對我不離不棄，我希望我終有一日，令佢覺得『簽你返嚟係一個啱嘅決定！』」（小紅書@霍汶希）

Kenny向Mani獻吻。（小紅書@霍汶希）

之後Mani趁老闆不留神，叫Kenny即場拆利是，見到封大利是好厚，Kenny一打開更加嚇親，全是一張又一張的千元大鈔，估計都有一萬蚊，Mani見狀尖叫：「嘩！咁多！」而Kenny就即場塞了1千畀Mani，Mani即向鏡頭悄悄說：「唔好話畀老闆知呀！我哋唔係打龍通呀，佢錫我先畀我咋。」

老闆楊受成博士為Kenny送上大利是。（小紅書@霍汶希）

Kenny多謝老闆。（小紅書@霍汶希）

Mani即場提議Kenny拆開大利是，結果她嚇到尖叫：「嘩！咁多！」（小紅書@霍汶希）

只見利是封內有多張千元大鈔，目測至少一萬。（小紅書@霍汶希）

Kenny非常識做，立即塞了1千畀Mani，Mani叫攝影師幫手保密，指Kenny是自願的。（小紅書@霍汶希）

其實楊受成博士一向大手筆，早前向《破．地獄》演員派金牌，對於主角許冠文與黃子華，更分別送上炒價接近20萬、有「綠水鬼」之稱的綠圈Rolex Submariner，以及20萬起跳嘅Domaine de la Romanee-Conti絕版名酒，又豪言會送層樓畀導演陳茂賢，表示：「層樓我哋一定搞掂佢，只要導演肯要就得。」而當年鍾欣潼（阿嬌）出嫁，他除了送樓，亦包起婚宴酒席，非常闊綽和愛錫旗下藝人；衛詩雅嫁人在即，楊生亦將送上神秘大禮。

楊受成博士早前先送完名表及絕版靚酒畀許冠文及黃子華，兩份都6位數字。（資料圖片）