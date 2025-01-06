32歲TVB小花自揭去年情緒出現問題　有錢老公陪周圍飛去旅行減壓

現年32歲TVB小花陳詩欣（Eunice），2021年尾下嫁圈外富貴另一半陳爾正（Joshua）成人妻，除了身份的轉變外，她的生活更有勁大的轉變。陳詩欣與老公結婚後搬進了半山的逾千呎豪宅，更過著少奶奶的生活，大晒名牌。

陳詩欣（Eunice）自2021年下嫁圈外有米老公陳爾正（Joshua）後淡出幕前。（葉兆康攝）

陳詩欣與老公結婚後搬進了半山的逾千呎豪宅，更過著少奶奶的生活，大晒名牌。（陳順禎攝）

陳詩欣不時在社交平台曬恩愛。（IG圖片）

陳詩欣最近於社交平台與粉絲玩「你問我答」，有網民表示想聽她的2024回顧，她就自爆去年情緒出現問題，更每天都過得很辛苦及不安，幸好有老公陳爾正的陪伴：「2024年1月流感，病之後一度情緒低落（有好多人都話係特效藥的副作用），每天都過得很辛苦，心跳冇力手震乜都有。餐飯都唔可以好好地坐郁來郁去，好焦慮好想返屋企。2024年2月我老公決定開始帶我去旅行去完曼谷同屋企人去新加坡再同蔡嘉欣去上海望落去正常，但內心經常不安。所以這一年完全除咗網上工作之外，我都選擇周圍飛看看世界有多大學習面對接受。」

陳詩欣最近於社交平台與粉絲玩「你問我答」。（IG圖片）

有網民表示想聽陳詩欣的2024回顧，她就自爆去年情緒出現問題。（IG圖片）

陳詩欣再被網民問到生育方面的問題「有冇諗幾時生Baby」時，她就透露生育大計：「已經有個大BABY係我隔離啦（我老公），至於小BABY就等待上天安排。」陳詩欣更晒出與老公去主題樂園遊玩的照片，看上去超級甜蜜。