中年好聲音3｜何平秋李創偉共舞評判睇到拍晒手　網民唔buy話嘔心

TVB音樂選秀節目《中年好聲音3》昨日（5日）播出第10集的「導師分組賽」，劉美君將出任嘉賓評審；谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，30強參賽者分3組作賽。「藍組」隊員：劉傳民、蕭偉倫、劉曉昆、高菲、宗倩如、楊炳德、占士丁丁（Dan James）、羅逸軒、陳溢光、張與辰；「紅組」隊員：何平秋、杜閱、侯靜伊、陳嘉琦、郭偉倫、李創偉、阮慧珊、曹越、劉洋、黃博；「綠組」隊員：趙浚承、林立峰、陸東成、李金凱、王鄭浚仁、任永健、善玥澄、尤詩郡、陳芷盈、胡家健。

「綠組」隊員：趙浚承、林立峰、陸東成、李金凱、王鄭浚仁、任永健、善玥澄、尤詩郡、陳芷盈、胡家健。(節目截圖)

「藍組」隊員：劉傳民、蕭偉倫、劉曉昆、高菲、宗倩如、楊炳德、占士丁丁（Dan James）、羅逸軒、陳溢光、張與辰。(節目截圖)

「紅組」隊員：何平秋、杜閱、侯靜伊、陳嘉琦、郭偉倫、李創偉、阮慧珊、曹越、劉洋、黃博。(節目截圖)

今集「紅組」何平秋與李創偉就引起了網民的注意，二人演繹的《一生不變》，兼加入了歌舞劇元素演繹苦情姊弟戀。李創偉更親自設計舞台動作，他邊唱邊擁抱何平秋，又撫摸對方面頰，還笑言何平秋帶給他初戀的感覺。何平秋亦指自己接受李創偉所設計的舞台動作，更謂：「我賺到嘅！」

今集「紅組」何平秋與李創偉就引起了網民的注意，二人演繹的《一生不變》，兼加入了歌舞劇元素演繹苦情姊弟戀。(節目截圖)

李創偉更親自設計舞台動作，他邊唱邊擁抱何平秋，又撫摸對方面頰。(節目截圖)

何平秋亦指自己接受李創偉所設計的舞台動作。(節目截圖)

何平秋亦指自己接受李創偉所設計的舞台動作。(節目截圖)

雖然肥媽大讚李創偉眼神憂鬱：「好有感情咁望，你真係掂啊！望邊個都係咁嘅樣，就遲早都殺死好多人！」連張佳添都大讚二人：「你攬住佢嗰吓，我真係笑咗出嚟，不過…我再睇落去，我覺得感情係真嘅。我Feel到後尾你哋兩個個姊弟戀係有connection，其實你兩個係有chemistry！」雖然得到肥媽及張佳添大讚，但網民就不敢苟同。

肥媽大讚李創偉眼神憂鬱。(節目截圖)

張佳添都大讚二人有感情。(節目截圖)

網民就表示《中年3》是老少咸宜的節目，但就被李創偉及何平秋破壞了：「一個老少咸宜嘅歌唱節目，洗唔洗搞到嗰畫面咁香豔咁重口味啊？嗰韋導師係咪想線（跣）佢哋？係咪想捧佢做何浩文接班人？成為新一代唐老鴨王？佢嗰樣同何浩文真係啲似，有潛質～偉哥想洗底做返嗰正氣暖男都難，陰公。」、「母子丼」、「嘔心囉，成隻鴨咁」、「有啲想作嘔，係呢一part我轉X咗台，咁X大整蠱」。

網民就表示《中年3》是老少咸宜的節目，但就被李創偉及何平秋破壞了。(網上截圖)

網民仲話李創偉似鴨。(網上截圖)

網民接受唔到李創偉及何平秋。(網上截圖)

網民就表示《中年3》是老少咸宜的節目，但就被李創偉及何平秋破壞了。(網上截圖)