趙薇態度決絕嗌離婚　被此人大爆「內幕」：金錢遊戲玩過頭

去年底趙薇突然社交平台發文宣布與內地富商黃有龍已經離婚多年，消息一爆出立即令不少網民驚訝。趙薇其實早於2021年年中突然傳出被列為「劣跡藝人」而遭內地封殺，雖然數年來都傳出不少有關她的消息，更指她已定居香港一段時間。

趙薇與黃有龍結婚多年。（資料圖片）

趙薇突然態度決絕在社交平台寫下：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關系在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我卷入虛假的關聯或無根據的報道。謝謝大家。」

趙薇的原post。(微博截圖)

有台灣的星座專家預言，趙薇於2025年可能會有更爆的事未爆，而台灣名嘴許聖梅日前亦於節目上大爆趙薇的「離婚內幕」。許聖梅透露印象中的趙薇性格單純，與今次發出離婚聲明時的她判若兩人，許聖梅表示：「很少有銀色夫妻離婚講的這麼絕！」

台灣名嘴許聖梅日前亦於節目上大爆趙薇的「離婚內幕」。(網上圖片)

許聖梅更指很多藝人宣布分開時都會說是「和平分手」，但今次趙薇態度決絕，令她認為當中一定有問題。趙薇下嫁黃有龍後，不時傳出有關錢方面的負面傳聞，所以認為趙薇與黃有龍可能是「金錢遊戲玩過頭」。

許聖梅表示今次趙薇態度決絕，令她認為當中一定有問題。(網上圖片)

許聖梅更提到趙薇被封殺原因：「現在倒回去看，不見得是官方封殺，看起來是她老公的公司嚴重出問題。」才令趙薇決定低調生活，亦有指可能黃有龍的經濟問題太嚴重：「已經嚴重到我認為趙薇一定受了蠻大的傷！」才令趙薇最後忍無可忍宣布離婚。

趙薇於2021年被列為「劣跡藝人」，演藝事業全面停擺。（影片截圖）