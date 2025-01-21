萬千星輝2024｜孔德賢失落獲男飛躍　入行8年4度提名還需努力

無綫（TVB）的《萬千星輝頒獎禮2024》日前（19日）正式舉行，典禮上頒發各個獎項，而「飛躍進步男藝員」十強包括有：陳浚霆、周吉佩、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、林正峰、林景程、冼靖峰、黃庭鋒及阮浩棕。今年孔德賢（Danny）獲提名「飛躍進步男藝員」一獎，但最終與獎項擦身而過。

今年是孔德賢（Danny）四度獲提名「飛躍進步男藝員」一獎。(陳順禎 攝)

現年27歲的孔德賢在過去的2021年至2023年都獲提名，而今年他則憑《本尊就位》、《2024巴黎奧運》、《萬眾同心公益金》、《玩轉澳門更多Fun》被提名「飛躍進步男藝員」。他更於劇集《本尊就位》中，飾演男一「陳木昆」初嘗男主角滋味。

孔德賢在劇集《本尊就位》首次當上男主角。（《本尊就位》劇照）

孔德賢原來已經被提名「男飛躍」數次。(ig@danny_hung)

孔德賢於2017年加入TVB，於J2 的清談節目《#後生仔傾吓偈》中成為其中一位意見領袖，直至2021年才正式簽約成為TVB經理人合約藝人，隨後他亦拍了不少的劇集，例如《逆天奇案》、《把關者們》、《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《法證先鋒V》、《法言人》、《你好，我的大夫》、《新聞女王》等，知名度亦隨之而愈來愈高。

孔德賢於2017年加入TVB，於J2 的清談節目《#後生仔傾吓偈》中成為其中一位意見領袖。

除了演員身份外，他更是一名出色的主持，他曾主持過不少節目，包括《8個紀錄的誕生 2017 TVB大專紀實短片比賽》、《今期流行》、《勁歌金曲》、《香港原味道》、《2019勁歌金曲優秀選第一回》等，亦參加過不少的綜藝節目。上年他更與黃庭鋒、鄭衍峰、劉穎鏇、何沛咖及何泳芍成為新的「奧運六星」，為奧運當直播主持。

上年孔德賢更與黃庭鋒、鄭衍峰、劉穎鏇、何沛咖及何泳芍成為新的「奧運六星」，為奧運當直播主持。（梁碧玲攝）

孔德賢年少時曾參加《第6屆 FACE USTAR 大專校花校草大選》，並進入最後五強，其後亦曾參加《iMusic iDol contest 2016》和奪得歌唱組季軍。他加入TVB後亦一邊修讀大學，於2019年畢業後，他選擇了全職做藝人，放棄當工程師。

夢想做演員，希望未來4年有代表作。（陳順禎攝）