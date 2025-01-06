YouTuber直擊觀塘海濱淪「蘭桂坊2.0」　被爆殘廁多避孕套收500蚊

近日Threads盛傳觀塘海濱公園變「蘭桂坊2.0」，聖誕及除夕夜大批Gen Z（1997年至2012年出生人士）在觀塘海濱公園「Free Hug（免費擁抱）」及「Free Kiss（免費親吻）」，更疑似有人在現場進行性交，一名有17歲女孩表示：「殘廁好多Condom(避孕套)。」更有人稱現場聞到大麻味。日前YouTuber「EG大個仔」上載「獨自去觀濱凌晨全記錄」片段揭開真相。

日前YouTuber「EG大個仔」上載「獨自去觀濱凌晨全記錄」片段揭開真相。（YouTube截圖@EG大個仔）

觀塘海濱公園今被年輕一代簡稱為「觀濱」，根據「EG大個仔」的採訪，多名參與者甚至是未成年人士。該YouTuber不斷詢問現場人士是否聽聞有性交行為，有人表示未有聽聞，亦有不少年輕女性指聽過，一名17歲女受訪提到，有不少人在觀濱「打茄輪」，並說「佢哋打完就會去殘廁，嗰到好多Condom（避孕套）。」

大批少男少女除夕夜聚集在觀塘海濱公園。（YouTube截圖@EG大個仔）

之後YouTuber走到廁所位置，廁所外有長長排隊的人龍，該YouTuber坦言：「如果呢啲人排隊去廁所是為了X嘢（性交），那都幾辛苦。」片中可見，現場有少女手持手機，熒幕顯示「Free Kiss」和「Free Hug」，亦有不少少女穿低胸裝半露酥胸。現場有男子大聲自誇「一日攬咗70條女」。一名14歲少女指該處有多人打架，亦有多人在此進行性行為，她說：「會啊，好多㗎，好多㗎。」當網紅詢問是否聽聞「（性交）就係廁所入面」，該少女笑說：「可以咁講。」另有少男稱，平時少人的話有人會直接要求性交：「平時少人嘅時候直接接話要X㗎！」

現場又有男子自誇「一日攬咗70條女」。（YouTube截圖@EG大個仔）

大批未成年少男少女聚集在觀濱。（YouTube截圖@EG大個仔）

該YouTuber不斷詢問有無人在觀濱性交。（YouTube截圖@EG大個仔）

另外有一名少女指現場聞到有大麻味，「行過嗰邊，我哋聞到有大麻味，我係歐洲都成日聞到呢啲味。」網紅亦與幾名少年進行Free Kiss和Free Hug。凌晨5時半，網紅離開觀塘海濱公園，他總結行程道：「呢到近乎無外國人……嚟得呢到嘅人，講真呀，你問嘅話，大家嘅意圖都很明顯……入面係到打茄輪，係到攬嘅情況係多到爆，啲仔會嘅嘢，係入面女都會做嘅。」此外又有一名少男指，現場目睹有人過數500蚊給一名少女，該YouTuber問：「有冇人喺度搵到食？」該少男指：「有人拎啲Alipay嘅QR Code出嚟。（搵錢？賣酒？）女嘅話嗰度大把！（攞QR Code出嚟賣咩？）唔知呀，有人畀錢佢囉，啱啱見到有人做咗500蚊畀佢囉。」

有少女指聞到大麻味。（YouTube截圖@EG大個仔）

公廁排長龍。（YouTube截圖@EG大個仔）

不少網民留言大感震驚，留言道：「震撼咗，唔認老都唔得。」、「老人家我睇呢條片，好似睇生態紀錄片咁，即刻share多俾幾個fds觀摩」、「依家啲小朋友真係好早熟，毛都未生齊玩咁嘅野」、「睇threads以為係傳說，原來咁堅，真係老」、「宜家D未成年人發生咩事。雖然自己係00後，但係睇完呢條片我覺得過咗疫情嗰一代未成年太過早熟，玩得好癲……。懷疑自己係咪太守舊」。

有人見到殘廁好多避孕套。（YouTube截圖@EG大個仔）

14歲少女承認有人在觀濱性交。（YouTube截圖@EG大個仔）

有少男指公廁可能有。（YouTube截圖@EG大個仔）

少女打扮性感。（YouTube截圖@EG大個仔）

有少男表示：「平時少人嘅時候直接話要X㗎！」（YouTube截圖@EG大個仔）

現場亦有多人進行Free Kiss及Free Hug。（YouTube截圖@EG大個仔）

有人用電話熒幕顯示Free Kiss。（YouTube截圖@EG大個仔）

Free Hug及Free Kiss。（YouTube截圖@EG大個仔）

Free Hug及Free Kiss。（YouTube截圖@EG大個仔）

有少女指現場人士隨便就Kiss。（YouTube截圖@EG大個仔）

有受訪少女透露，有未成年人士畀錢叫別人代買酒。（YouTube截圖@EG大個仔）

有少男指見到現場有女士收下500蚊，「啱啱見到有人做咗500蚊畀佢囉。」（YouTube截圖@EG大個仔）

有少男表示已Free Kiss及Free Hug了幾十人。（YouTube截圖@EG大個仔）