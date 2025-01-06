龔嘉欣的飲食節目升幅最大有2.2點　《東張西望》繼續穩踞收視第1

無綫公布翡翠台上周（2024年12月30日至2025年1月5日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台上周收視全面報升。資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.7點（154萬觀眾），比上周最高收視22.8點（148萬觀眾），上升0.9點，續踞收視首位。

《東張西望》續踞收視首位。(節目截圖)

翡翠台上周一至五晚節目收視如下，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.1點（137萬觀眾），比上周最高收視20.0點（130萬觀眾），上升1.1點；由蕭正楠、吳若希、賴慰玲主演《奔跑吧！勇敢的女人們》上周首播，最高收視20.4點（132萬觀眾），比上周同期節目《異空感應》最高收視19.5點（127萬觀眾），上升0.9點，成績理想；外購古裝劇《說英雄誰是英雄》上周大結局最高收視15點（98萬觀眾），比上周最高收視14.1點（91萬觀眾），上升0.9點。

（《愛·回家之開心速遞》劇照）

龔嘉欣首度擔任飲食節目主持的《在家宴客50道菜》，最高收視12.6點（81萬觀眾），比上周同期節目《德國潮什麼》最高收視10.4點（68萬觀眾），上升2.2點。此外，除夕倒數特備節目 《福佑香江 同心邁向2025》最高收視12點（78萬觀眾）升5.7點。

龔嘉欣首度擔任飲食節目主持的《在家宴客50道菜》。（陳順禎攝）

周六晚 《聲生不息‧大灣區季》最高收視17.2點（111萬觀眾），比上周最高收視17.2點（112萬觀眾），收視雖與上周看齊，但人數方面就下跌了1萬。

《聲生不息‧大灣區季》都有17.2點。(影片截圖)

周日晚播映《中年好聲音3》最高收視21.3點（138萬觀眾）比上周升最高收視20.4 點（132萬觀眾），上升0.9點。