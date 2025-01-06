東張西望｜渣男網上發布偷拍女友性愛片段　仲要評頭品足勁無品

今日（6日）的《東張西望》講到一名25歲自稱性玩具測試員的C先生，現職游泳教練，更於潛質運動員獎學金名單計劃榜上有名，亦是前香港武術代表隊成員，有望成為明日之星。但就在網上公然發布不雅片段，還對不同女士評頭品足，大肆炫耀。

一名25歲自稱性玩具測試員的C先生，現職游泳教練，更於潛質運動員獎學金名單計劃榜上有名，亦是前香港武術代表隊成員，有望成為明日之星。(節目截圖)

一名25歲自稱性玩具測試員的C先生，現職游泳教練，更於潛質運動員獎學金名單計劃榜上有名，亦是前香港武術代表隊成員，有望成為明日之星。(節目截圖)

C先生在網上公然發布不雅片段，還對不同女士評頭品足，大肆炫耀。(節目截圖)

受害人Jade指C先生在網上發布二人的性愛過程，更有4個指數去對受害人評分：「樣啦、身材啦、技巧啦，跟住仲每個人打星咁！1-5粒星咁打，跟住再寫評語。」另一位受害人Janice就指C先生電話內有一個相簿，裡面有不少女生的「床照」：「幾段片啦，有我嘅身份證相。」

受害人Jade指C先生在網上發布二人的性愛過程，更有4個指數去對受害人評分。(節目截圖)

另一位受害人Janice就指C先生電話內有一個相簿，裡面有不少女生的「床照」。(節目截圖)

另一位受害人Janice就指C先生電話內有一個相簿，裡面有不少女生的「床照」。(節目截圖)

17歲的受害人Cherry指第一次見C先生就覺得他很nice，但難想像他是這樣的一個人，Cherry講到二人的相識過程：「可能大家會喺ig上面傾吓計，後尾佢就有叫我過去佢嗰度玩貓，到後尾都發生過三次性行為。唯獨最後一次，即係我同佢發生性行為嗰時，佢都會有用其他道具啊，可能眼罩，頭個兩次係冇，而嗰條片都係最後一次去錄嘅。當時佢拍緊片時我係戴緊眼罩嘅，咁我更加唔會知佢有偷拍呢個行為。」

17歲的受害人Cherry指第一次見C先生就覺得他很nice，但難想像他是這樣的一個人。(節目截圖)

Cherry講到二人的相識過程。(節目截圖)

C先生更於2年前在社交平台有大膽的言論，指自己尋覓香港女生做「性玩具」，而Cherry就是在此發現自己的影片被放上網，C先生更對她「評分」。Cherry一眼就認得出自己：「條片係影住我背脊，即係冇著衫咁，其實我自己都認到我身上嘅紋身同身體特徵。」Cherry更認得出影片是在C先生家中所拍攝，片段約20秒左右：「佢當女仔係佢發洩工具，即係去滿足自己嘅生理同心理需求嘅一個工具，我本身覺得偷拍呢個行為擺埋上網已經好唔正確，佢仲要對啲女仔有嗰啲評價嘅時候，係好唔尊重！」

C先生更於2年前在社交平台有大膽的言論，指自己尋覓香港女生做「性玩具」。(節目截圖)

而Cherry就是在此發現自己的影片被放上網，C先生更對她「評分」。(節目截圖)

大律師陸偉雄直拍C先生已經干犯兩條罪：「第一係偷拍啦，第二條就發布，兩條罪最高刑罰都係五年監禁。」

大律師陸偉雄直拍C先生已經干犯兩條罪。(節目截圖)

曾經是C先生女朋友的受害人Jade，亦指他有暴力的行為，曾經把她推倒在地外，也曾對她出手，分手後Jade竟然在網上發現自己與C先生的性愛片段。而Cherry更覺得C先生開這個社交平台是為了向其他男人炫耀：「佢同過咁多女仔發生性行為，啲女仔又唔差啊！即係同大家講自己啲戰利品咁。」

曾經是C先生女朋友的受害人Jade，亦指他有暴力的行為，曾經把她推倒在地外，也曾對她出手。(節目截圖)

Cherry更覺得C先生開這個社交平台是為了向其他男人炫耀同過咁多女仔發生性行為。(節目截圖)

多名受害人曾經報警處理，可惜不果，所以選擇了「報東張」。但多名受害人被一名幕後big boss於網上大起底，更被迫到停學。節目組最後找到C先生回應有關偷拍之事，明天將會繼續播出C先生的回應。

多名受害人曾經報警處理，可惜不果。(節目截圖)