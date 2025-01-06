東張西望｜渣男網上發布偷拍女友性愛片段 仲要評頭品足勁無品
今日（6日）的《東張西望》講到一名25歲自稱性玩具測試員的C先生，現職游泳教練，更於潛質運動員獎學金名單計劃榜上有名，亦是前香港武術代表隊成員，有望成為明日之星。但就在網上公然發布不雅片段，還對不同女士評頭品足，大肆炫耀。
受害人Jade指C先生在網上發布二人的性愛過程，更有4個指數去對受害人評分：「樣啦、身材啦、技巧啦，跟住仲每個人打星咁！1-5粒星咁打，跟住再寫評語。」另一位受害人Janice就指C先生電話內有一個相簿，裡面有不少女生的「床照」：「幾段片啦，有我嘅身份證相。」
17歲的受害人Cherry指第一次見C先生就覺得他很nice，但難想像他是這樣的一個人，Cherry講到二人的相識過程：「可能大家會喺ig上面傾吓計，後尾佢就有叫我過去佢嗰度玩貓，到後尾都發生過三次性行為。唯獨最後一次，即係我同佢發生性行為嗰時，佢都會有用其他道具啊，可能眼罩，頭個兩次係冇，而嗰條片都係最後一次去錄嘅。當時佢拍緊片時我係戴緊眼罩嘅，咁我更加唔會知佢有偷拍呢個行為。」
C先生更於2年前在社交平台有大膽的言論，指自己尋覓香港女生做「性玩具」，而Cherry就是在此發現自己的影片被放上網，C先生更對她「評分」。Cherry一眼就認得出自己：「條片係影住我背脊，即係冇著衫咁，其實我自己都認到我身上嘅紋身同身體特徵。」Cherry更認得出影片是在C先生家中所拍攝，片段約20秒左右：「佢當女仔係佢發洩工具，即係去滿足自己嘅生理同心理需求嘅一個工具，我本身覺得偷拍呢個行為擺埋上網已經好唔正確，佢仲要對啲女仔有嗰啲評價嘅時候，係好唔尊重！」
大律師陸偉雄直拍C先生已經干犯兩條罪：「第一係偷拍啦，第二條就發布，兩條罪最高刑罰都係五年監禁。」
曾經是C先生女朋友的受害人Jade，亦指他有暴力的行為，曾經把她推倒在地外，也曾對她出手，分手後Jade竟然在網上發現自己與C先生的性愛片段。而Cherry更覺得C先生開這個社交平台是為了向其他男人炫耀：「佢同過咁多女仔發生性行為，啲女仔又唔差啊！即係同大家講自己啲戰利品咁。」
多名受害人曾經報警處理，可惜不果，所以選擇了「報東張」。但多名受害人被一名幕後big boss於網上大起底，更被迫到停學。節目組最後找到C先生回應有關偷拍之事，明天將會繼續播出C先生的回應。