白月梵星劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介
《白月梵星》陸劇又名(逐月)，改編自白爍上神。有朱銳斌為執導，由白鹿、敖瑞鵬、代露娃、常華森領銜主演的一套以古裝愛情仙為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。
《白月梵星》｜電視劇情大綱
在上古神界，負責掌管星宿的星月女神，她深深愛著天啟，卻始終未能坦露心聲。後來，她遭遇攻擊，靈魂四散，最終轉世成為將軍府的嫡女白爍。
性格活潑開朗的白爍，是寧安城將軍府的大小姐。她熱愛冒險和探索，對修仙的世界充滿嚮往。一次偶然的機會，她前往尋找不羈樓的樓主，意外結識了極域妖王梵樾（由敖瑞鵬飾演）。在梵樾試圖試探白爍的過程中，無念石認主保護白爍，進入了白爍的體內，兩人從不打不相識開始，締結了修仙契約，共同展開了重啟上古神物無念石的旅程。
而冷泉宮妖君在捉白爍失敗後，就在寧安城下冥毒，全城人民成為喪屍，白爍的父親為救人而被咬。梵樾給了白爍幽草，可以克制毒性，開花就可以成藥，但就要以血飼花。白爍的父親醒後，就以自己的生命，換寧安城安寧。白爍親眼目睹父親自殺，無念石有感應，第一念 – 善。“妖族無情，仙族無為，求人不如求己，我白爍要走出自己的道！” 白爍決心要變強報仇。
白爍的意識進入了月隱海，受到指引要集念成神。無念石是神物，需要開啟集五念“愛、恨、殺、貪、善”，再經歷“人、神、妖、異”四界。二人在甯安城、異人城、靜幽山、石城、菩提村經歷了種種考驗，二人一路攜手鬥邪怪、除惡妖，終成眷屬的故事。
《白月梵星》播出時間｜最新追劇日曆
《白月梵星》電視劇一共有40集，由愛奇藝播放，1月7日首更5集，之後會員每日18:00更新2集，由1月16日起，VIP會員每周一至周四18:00更新2集（1月27日不更新）。
五念時間表:
第1-6集：善 — 冥毒之亂—寧安城
第7-14集：殺—怨境謎霧—異人城
第15-21集：愛—狐族情劫—靜幽山
第22-27集：恨—滅族之恨—石城
第28-32集：貪— 真假神女— 菩薩村
第33-40集：神域重現
《白月梵星》｜演員人物關係圖
《白月梵星》｜演員
白鹿 飾 白爍
將軍府的嫡女，由小開始就對修仙有興趣，熱愛冒險
敖瑞鵬 飾 梵樾
妖界之主梵樾，擁有超強的的法力
代露娃 飾 茯苓
常華森 飾 重昭
是白爍的青梅竹馬，二人早有婚約