萬千星輝2024｜冼靖峰失落男飛躍　為站上舞台唔做肥仔減磅

無綫（TVB）的《萬千星輝頒獎禮2024》日前（19日）正式舉行，典禮上頒發各個獎項，而「飛躍進步男藝員」十強包括有：陳浚霆、周吉佩、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、林正峰、林景程、冼靖峰、黃庭鋒及阮浩棕。今年是冼靖峰二度獲提名「飛躍進步男藝員」一獎，去年他奪得「最具潛質新人」一獎，但可惜今年失落男飛躍一獎。

今年是冼靖峰二度獲提名「飛躍進步男藝員」一獎。(胡凱欣 攝)

去年冼靖峰奪得「最具潛質新人」一獎。(陳順禎 攝)

冼靖峰今年憑《神耆小子》、《J Music》、《亞洲超星團》、《一路繁花》等節目競逐「飛躍進步男藝員」，他於《神耆小子》飾演「趙一鳴」非常亮眼，得到不少網民的讚賞。

冼靖峰於《神耆小子》飾演「趙一鳴」非常亮眼，得到不少網民的讚賞。(葉志明 攝)

現年26歲的冼靖峰於2020年參加由TVB主辦的歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，以總排名第4名而成為TVB旗下歌手。冼靖峰2021年12月與一眾《聲夢傳奇》學員及《盛·舞者》參賽者參演電視劇《青春本我》，於劇中飾演「葉亞馳」，這亦是他首次參演電視劇。冼靖峰首次拍劇已經憑《青春本我》「葉亞馳」一角首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視男角色」及「最佳男配角」兩大獎項。

22歲官仔骨骨的冼靖峰自爆曾經是一名200磅的肥仔，備戰首要任務就是減肥。（葉志明攝）

2022年1月冼靖峰推出首支個人單曲《一個人的幸運》，正式出道，他亦是首位出道的《聲夢傳奇》男學員及愛爆音樂男歌手。除了演員及歌手外，冼靖峰更當起了主持，《J Music》及《我們的主題曲》亦是他的代表作。

冼靖峰亦是首位出道的《聲夢傳奇》男學員及愛爆音樂男歌手。(胡凱欣 攝)

2023年冼靖峰參加了《亞洲超星團》成練習生，經過半年的比賽後，他在決賽中以第三名出道，成為了限定組合「Loong9」的成員。

2023年冼靖峰參加了《亞洲超星團》成練習生。(youtube截圖)

冼靖峰在決賽中以第三名出道，成為了限定組合「Loong9」的成員。(葉志明 攝)

2024年冼靖峰亦有不少的主持工作，除了是《J Music》固定主持外，亦參與了其他的綜藝節目《一路繁花》及《家常便飯爭霸戰》。

冼靖峰除了是《J Music》固定主持外，亦參與了其他的綜藝節目。(梁碧玲 攝)

冼靖峰透露自己正準備新歌，今年更會有自己的創作。(胡凱欣 攝)

冼靖峰原來小學與中學都讀喇沙，他在中學時代已身經百戰，參加過無數歌唱比賽，他曾是個200磅胖子，但為了站在舞台而努力減磅。冼靖峰之後考上了香港大學入讀工商管理學（會計及財務），2020年以學士學位畢業，雖然畢業後他曾加入銀行做MT，但熱愛唱歌舞台的他不忘參加歌唱比賽，直到《聲夢傳奇》中奪得第四名。

冼靖峰原來小學與中學都讀喇沙，他在中學時代已身經百戰，參加過無數歌唱比賽。(ig@ArchieSin)