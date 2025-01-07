愛回家｜網傳演員每集薪酬表　TVB發聲明澄清：不反映實際情況

近日網上流傳一張《愛．回家之開心速遞》演員每集薪酬表，當中指劉丹冠絕劇組，每集有$6000，但新人何晉樂竟是$0。雖然可信度不高，不過就引起熱議。加上日前有來自內地的《愛．回家》臨時演員在小紅書上分享自己拍攝經驗，指自己跟朋友去拍劇，每集人工不足$500，當有人說每集是$380，發文者亦未有回應或否認。

網傳《愛．回家》演員薪酬表，引起極大討論，而TVB今日發聲明澄清資料並不屬實。（網上圖片）

TVB今日（7日）中午，發聲明澄清討論並不屬實，保留追究法律責任權利，又提到外聘臨時演員的準則是必須持有香港居民身份證或相關許可。聲明全文如下：

近日，關於《愛·回家之開心速遞》演員的薪金問題在網上引起熱議及報道，本台為了以正視聽，特此澄清，相關討論並不反映實際情況，本台保留追究法律責任的權利。



另外，本台聘請臨時演員是通過專業的臨時演員公司進行，並嚴格遵循行業規範，確保所有外聘人員提供的工作資料均為真實。本台在任何時候都嚴格遵守相關法規，保證所有在港參與拍攝的演員均持香港居民身份證或相關許可。



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