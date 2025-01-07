影帝擅自拿走粉絲物品遭網上公開事件　親自出Post交代竟一臉得戚

現年61歲的影帝謝君豪出道30多年，曾經拍過無數的影視作品以及舞台劇，他憑1993年主演舞台劇《南海十三郎》飾演1930年代粵劇劇作家江譽鏐一角成名，更奪得《第34屆金馬獎》最住男主角。去年謝君豪又勇奪「2023年第七屆華語戲劇盛典」舞台劇最佳男主角獎，以及獲香港演藝學院頒授榮譽院士銜頭，近日，謝君豪於內地多個城市進行話劇《天下第一樓》巡演，日前在北京站演出就獲得大批粉絲捧場，並在場地外等候他的出現。

年過六旬的謝君豪要親身上陣接受訓練及飾演消防員，在火場中撲火實在非常不容易。（《焚城》電影劇照）

謝君豪笑言炎夏中穿着黃金戰衣，經常大汗得要換底衫。（梁碧玲 攝）

謝君豪出席樓盤發佈會活動。（葉志明攝）

日前有網民於社交網分享了一段謝君豪於北京演出完該舞台劇後現身與一眾粉絲互動的影片，以「黑料，香港知名影帝不給粉絲還筆！」為標題，留言寫道：「笑死我了就這麼把筆順走，真的不會覺得手上多了甚麼東西麼？但是，謝君豪老師你真的不要太萌，超可愛」，影片中可見謝君豪在場外為一眾粉絲簽名合照後便步行離開，他不時回頭向粉絲互動及打招呼。期間還能聽到博主在片中不停叫着：「筆！筆耶！我的筆！」原來謝君豪在用粉絲的筆簽完名後，忘了把筆歸還給博主。博主其後表示只是分享有趣的事，並不介意筆被謝君豪拿走，又大讚謝君豪超nice。

謝君豪演出完與粉絲見面。(小紅書)

謝君豪演出完與粉絲見面。(小紅書)

謝君豪演出完與粉絲見面。(小紅書)

謝君豪昨日就在社交網分享了一張乘坐高鐵的自拍照，留言寫道：「《天下第一樓》完成北京場，在高鐵去上海的路上。拜拜北京，下一站上海。帶走了兩支筆，我唔客氣了，謝謝各位，上海見。」相中的謝君豪手上拿住兩枝筆並對鏡頭露出得戚笑容，隔空回應了被拿走筆的粉絲。

謝君豪出post回應事件。(網上圖片)