內地演員星星赴泰被賣豬仔獲救　上批受騙演員徐大久范虎爭住認叻

內地演員「星星」（原名王星），近日被假劇組騙到緬甸妙瓦底詐騙園區，事件經其女友網上曝光，加上龔俊、舒淇等多位明星發起營救，終於有好消息，在1月6日晚，泰國七台「Ch7HD」發布消息，稱已經找到失聯的演員星星，目前正在緬甸，安全無恙，1月7日將返回泰國。不過最離譜是演員徐大久，在星星深陷險境之際，竟然發放假消息，指星星入院後被剃頭，無非想蹭熱度，其後徐大久被揭發是上一批的受騙演員。

內地演員「星星」近日被假劇組騙到緬甸妙瓦底詐騙園區。（微博圖片）

星星被騙到詐騙園區，演員徐大久馬上拍片蹭熱度，爆料指星星已入園及被剃頭，其實全是謊話外，他更被揭發是上一批受騙演員。原來在星星事件之前，已有假劇組召募演員到泰國，徐大久聲稱他跟其他三位演員，到達當地飯店後，被告知要去距離曼谷5個多小時車程的地方，他馬上知悉遇上騙徒，臨走前更反過來騙了對方1200元路費，將自己打造成對抗詐騙犯的英雄。

上一批受騙演員徐大久，講述自己逃離騙局的經過。（微博圖片）

不過徐大久的謊言很快已被另一位演員范虎揭破，他跟徐大久一起被騙到泰國，聯絡上著名導演champ，對方告知他有騙徒經常打著真導演旗號宣傳，范虎感到受騙馬上帶隊要走，其後有人義助了他們1200元路費，而徐大久還嫌少堅持要去「劇組」，最後被他們硬拉著他離開回國，想不到徐大久趁著星星事件，發放假消息蹭熱度。

范虎再踢爆徐大久講大話。（微博圖片）

范虎有另一個逃脫版本。（微博圖片）

泰國著名導演champ。（微博圖片）

范虎聯絡上導演champ，才知自己受騙。（微博圖片）

+ 21