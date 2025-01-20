萬千星輝2024｜楊卓娜入行24年遺憾失落女配　一場喊戲6種情緒

今年《萬千星輝頒獎典禮2024》於2025年1月19日晚上在澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行，除了一如以往最受注目的「最佳女主角」獎項之外，今年的「最佳女配角」十強女藝人也被受關注，名單包括：吳若希、劉穎鏇、郭柏妍、高海寧、劉佩玥、傅嘉莉、王敏奕、陳曉華、黃翠如、楊卓娜等。最後由入行21年，曾7度入圍的傅嘉莉，憑劇集《反黑英雄》首度奪獎，而賽前被視為大熱的楊卓娜遺憾失落獎項！

傅嘉莉非常激動。（陳順禎攝）

被視為大熱的楊卓娜憑台慶劇《黑色月光》失落「最佳女配角」的獎項。（劇集截圖）

傳媒經常名字前加上「楊怡家姐」，楊卓娜曾表示從沒介意：「如果記到我係楊卓娜仲好，其實已在進步當中。」（微博圖片）

楊卓娜在2001年參加香港小姐競選入行，之後獲得TVB賞識擔任主持工作，以及在電視劇集中做跑龍套的角色，後來胞妹楊茜堯當年已經成為一線花旦，楊茜堯極力向劇集《公主嫁到》的監製梅小青推薦楊卓娜參與劇集，楊卓娜順利獲得飾演孫貴妃一角的機會，之後楊卓娜在2022年參與劇集《童時愛上你》及台慶劇《美麗戰場》的演出，得到觀眾極大的迴響！

2001年楊卓娜以楊娜之名參選港姐，被推為大熱之一。（網上圖片）

楊卓娜在台慶劇《美麗戰場》一改悲情形象演反派後母芳姐令人眼前一亮。（影片截圖）

楊卓娜在《黑色月光》中飾演楊茜堯姐姐，劇集在未播出前已經受到觀眾的關注，劇集其中一集劇情楊卓娜強忍淚水痛心大罵楊茜堯，片段畫面長達3分35秒，一場喊戲6種情緒獲網民盛讚嘈交嘈得有火花。對於這一幕的演出有極大的迴響，楊卓娜當時在劇集播出後，她接受訪問坦言拍攝前沒有與茜堯作任何溝通:「大家都係跟住個角色去，一埋位已經知道係點(做)，我哋都好有默契。(有冇鬧出真火?)我哋分得好清現實同戲劇，絕對唔會有hard feeling。」

《黑色月光》其中一集劇情楊卓娜強忍淚水痛心大罵楊茜堯。（劇集截圖）