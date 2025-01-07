前男團成員曾當選「能量偶像」　獲央視肯定8次登春晚成常客

現年39歲的陳偉霆（William)曾是男團Sun Boy'z成員，及後作個人發展在2013年將重心轉移內地，憑古裝劇《古劍奇譚》打開知名度，隨後主演劇集《老九門》等大受歡迎，令他火速地在內娛影視圈佔有一席位，現今有一定的影響力。而作為優質偶像的他近日被目睹現身央視為蛇年春晚首次作聯排，數一數其過去已登上7次春晚舞台，如再加上是次一共為8次，絕對是春晚的常客，相當厲害。

陳偉霆在內地人氣好高。（陳偉霆微博圖片）

能夠獲邀登上央視春晚舞台，足以證明William的演藝成績、藝德均受到肯定。2017年是他第一次登上春晚，隨後在2018年、2019年、2020年、2021年、2022年，連續6年獲邀，還有2024年，一共出現7次，相當之多。今年，他又被發現現身春晚綵排，如無意外將是他第8次登上這個如此重要的舞台，不少粉絲都為他感到開心。

陳偉霆在內地演藝成績亮眼。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆過去7次登上春晚舞台 。（微博圖片）

William能成為春晚常客，或許與其展現的正能量有關，是年輕人值得學習的優質偶像。曾被選為「新青年能量偶像」的他，曾表示過：「我覺得人最寶貴就是你的精神，而不是你的樣子。我永遠相信，無論你天生是甚麼樣的，但你通過精神可以解決一切的問題，你可以創造自己一個非常美好的世界。」絕對是正能量滿滿。