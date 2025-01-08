港姐冠軍與富商老公慶祝結婚26周年　當年與好姊妹陷三角戀極哄動

1997年港姐冠軍，本月即將迎來51歲的翁嘉穗與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正於1999年結婚，婚後兩人育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），組成幸福四口之家。翁嘉穗婚後退出幕前專心相夫教子照顧家庭，安心過豪門少奶奶生活。去年底鄔友正頻頻發文激嬲老婆翁嘉穗，但兩公婆床頭打交床尾和，已和好如初，一家四口還趁聖誕節假期去了親子遊樂享天倫。

翁嘉穗（Virginia）鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正及細仔合照。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正慶祝結婚25年。（IG：@kashuivirginia）

日前翁嘉穗與老公鄔友正度過了他倆的結婚26周年紀念日，翁嘉穗於IG貼出夫妻倆慶祝的合照，留言寫道：「時間真係過得好快，昨晚我們吃了結婚二十六周年晚飯。還記得不久之前我們舉辦了比較盛大的銀婚紀念派對，當時有這個決定，是因為當年我們沒有正式擺酒，只是與至親簡單吃一餐飯，所以對我來說一個派對，可能是一個情意結！去到今年我哋選擇簡單吃餐飯，一家人開開心心，簡單而滿足！可惜大兒子已經回到英國工作，希望下次有機會一起慶祝！」她與鄔友正結婚25周年開了大派對慶祝銀婚紀念，今年他們選擇一家人溫馨慶祝。

一家人溫馨慶祝。(IG圖片)

翁嘉穗與老公鄔友正慶祝結婚26周年。(IG圖片)

翁嘉穗當年贏得港姐冠軍加入娛樂圈後，只參演過無綫一些節目，並沒有拍過劇，她最為人認識的事，就是她當年與同屆港姐亞軍李明慧以及富商鄔友正的一段三角戀情。1997年翁嘉穗參選港姐，當時同屆亞軍李明慧已經與鄔友正拍拖，而鄔友正旗下公司正正是港姐競選的贊助商，兩人因而擦出愛火，李明慧更向TVB提出解約，對外宣稱將會同男友結婚，一心打算嫁入豪門過幸福少奶奶生活。可是在李明慧到美國工作期間，有傳媒影到翁嘉穗同鄔友正約會，翁嘉穗更對外公開自己才是男方的「正印女友」，而鄔友正亦承認其女友身份，令這單「兩女爭一夫」的事件備受矚目。